Wielka inwestycja Microsoftu w Polsce. Tusk ujawnia szczegóły

Media od kilku dni spekulowały, że spotkanie może mieć związek z planami inwestycyjnymi koncernu. Serwis Business Insider Polska poinformował, że inwestycja Microsoftu w Polsce ma dotyczyć przetwarzaniem danych w technologii chmurowej.

"Brad Smith jako wiceprezes technologicznego giganta jest odpowiedzialny za kierowanie pracą firmy i reprezentowanie jej publicznie w szerokim zakresie kluczowych kwestii związanych ze stykiem technologii i społeczeństwa, w tym sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa. Kieruje zespołem około 2000 profesjonalistów biznesowych, prawnych i korporacyjnych zlokalizowanych w 54 krajach i działających w ponad 120 krajach" – opisywał Business Insider.

Tusk: Microsoft zainwestuje ok. 3 mld zł na Mazowszu

Głos w sprawie inwestycji zabrał na poniedziałkowej konferencji prasowej w Warszawie premier Donald Tusk.

– Microsoft ogłosił inwestycję w Polsce na kwotę blisko 3 miliardów złotych. Powstanie ona tutaj, na Mazowszu – zaznaczył szef rządu.

Jak podkreślił premier, zapowiadany projekt to "inwestycja w naszą przyszłość, bezpieczeństwo, młode pokolenie, start-upy oraz naukowców". – To nie tylko konkretne środki finansowe zainwestowane przez Microsoft, lecz przede wszystkim dostęp do najnowocześniejszych narzędzi i możliwości – powiedział Donald Tusk.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej zwrócił również uwagę na kwestie związane z zagrożeniami. – Nie chodzi tylko o to, że globalne giganty, takie jak Microsoft, są zainteresowane obecnością w Polsce, ale także o bezpośrednie zaangażowanie w kwestie bezpieczeństwa – zauważył.

Na tym jednak nie koniec. – Bardzo się cieszę, że prace nad polskim modelem językowym – Bielik – zapowiadają się tak obiecująco. Ten projekt podkreśla ogromny potencjał techniczny i intelektualny polskich kadr – naukowców i informatyków – podkreślił premier.

Co bardziej spektakularne – inwestycja Microsoftu czy Google'a?

W mediach pojawiły się pytania, czy inwestycja Microsoftu będzie bardziej spektakularna niż ta, którą ogłoszono w czwartek. Polska i gigant technologiczny Google podpisali bowiem umowę zakładającą strategiczne partnerstwo na rzecz przyspieszenia użycia AI. Stronami porozumienia są Google i Polski Fundusz Rozwoju.

– Dzisiaj podpisujemy memorandum ws. wykorzystania sztucznej inteligencji w energetyce, cyberbezpieczeństwie i innych dziedzinach – ogłosił na konferencji prasowej Sundar Pichai, szef Google.

Koncern twierdzi, że sztuczna inteligencja mogłaby przyczynić się do wygenerowania dodatkowych 50-55 mld euro PKB w Polsce albo 8 proc. PKB w ciągu 10 lat. Koncern ma przeznaczyć na te cele 5 mln dolarów.

Czytaj też:

Tusk ogłosił plan gospodarczy: Rok przełomu to strategia najprostsza z możliwychCzytaj też:

Sztuczna inteligencja. Duża inwestycja Microsoftu w Azji