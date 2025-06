Wielu Polaków może mieć dziś problem. Przyczyną awaria chata GPT

Firma OpenAi po południu wydała komunikat w sprawie awarii jednego ze swoich flagowych produktów – chata GPT. Jej przedstawiciel napisał w przekazanym do mediów oświadczeniu, że niektórzy użytkownicy doświadczają zwiększonej liczby błędów i opóźnień w ramach wymienionych usług, a kwestia jest nadal badana.

W Polsce problemy zaczęły się wczesnym rankiem

Jak przekazuje Polsat News, polscy użytkownicy zaczęli zgłaszać pierwsze problemy już około godz. 8.00 rano. Znaczny wzrost liczby informacji o awarii nastąpił około godz. 10.00. Aktualnie, według różnych źródeł, tylko polskich zgłoszeń o problemach z aplikacją jest około tysiąca a samo narzędzie nie działa zarówno w wersji przeglądarkowej, jak i mobilnej.

Według informacji przekazanych przez portal dobreprogramy.pl, największe kłopoty mają użytkownicy chata GPT z miast, przede wszystkim mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Lublina, Łodzi czy Rzeszowa.

To naprawdę spory problem

Okazuje się, że konsekwencje dzisiejszej awarii mogą być dotkliwe dla bardzo dużej liczby osób, zwłaszcza… pracujących. Jak wynika z danych opublikowanych przez portal Wirtualne Media, dotyczących wyników badania "Our Life with AI: from innovation to application", przeprowadzonego przez Ipsos dla Google, 60 proc. polskich użytkowników korzystających ze wsparcia narzędzi sztucznej inteligencji, stosuje je w pracy.

Szczególnie chętnie korzystamy z AI zwłaszcza do pisania tekstów (74 proc.), burzy mózgów (67 proc.), analizy danych oraz rozwiązywania złożonych problemów (80 proc.). Ci ciekawe 70 proc. użytkowników AI deklaruje, że dzięki niej łatwiej przyswaja długie dokumenty, zaś 77 proc. deklaruje lepsze zrozumienie złożonych informacji.

Ponad dwie trzecie respondentów (67 proc.) wykorzystuje AI w życiu codziennym, np. do szybszego wyszukiwania informacji online, 59 proc. widzi potencjał w osobistych asystentach wspierających zakupy, planowanie podróży i organizację harmonogramów

