Miliony bezrobotnych w Niemczech. Merz: Trzeba ciąć zasiłki

W odpowiedzi na pogarszającą się sytuację na rynku pracy, kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiada drastyczne cięcia w systemie zasiłków dla bezrobotnych. – Widzę sytuację gospodarczą, widzę dane z rynku pracy. W nadchodzących tygodniach i miesiącach może być jeszcze gorzej, bo wiele firm ucierpiało z powodu amerykańskiej polityki celnej – mówił w wywiadzie dla ProSiebenSat.1.

"Zbyt wysoki poziom świadczeń"

Merz podkreśla, że obecny poziom świadczeń jest zbyt wysoki. – Na to nie może sobie pozwolić normalna pracująca rodzina – tłumaczył, odnosząc się do sytuacji, w której osoby bez pracy mogą otrzymać zasiłek i dodatek na mieszkanie, co w sumie daje nawet 2 tys. euro miesięcznie.

Minister gospodarki i energii Katherina Reiche dodaje z kolei: – Musimy doprowadzić do sytuacji, że praca opłaca się bardziej niż pozostanie w domu – zaznacza i dodaje, że celem reformy jest nie tylko cięcie kosztów, ale także zachęcenie ludzi do aktywności zawodowej: – Nie chodzi o karanie, ale o stworzenie realnej motywacji do pracy.

Zapowiadane zmiany nie podobają się socjaldemokratom

Plan rządu zakłada zmniejszenie świadczeń Buergergeld i wprowadzenie mechanizmów, które premiują zatrudnienie. – Chcemy, aby pomoc trafiała do tych, którzy jej naprawdę potrzebują, a nie stała się wygodnym źródłem utrzymania – stwierdził Merz.

Propozycje rządu spotykają się jednak z oporem w koalicji. Socjaldemokraci ostrzegają, że nadmierne ograniczenie praw do zasiłków może zaszkodzić najbardziej potrzebującym. Jak przypomina "Sueddeutsche Zeitung", w 2024 r. system kosztował 46,9 mld euro, a wsparcie z niego otrzymało około 5,5 mln osób – o 4 mld więcej niż w 2023 r. – Nie możemy zamykać oczu na realia gospodarcze, ale musimy też pamiętać o tych, którzy już teraz ledwo wiążą koniec z końcem – komentują socjaldemokraci.

Czytaj też:

Strach niemieckich rodzin. Wszystko przez cięcia wydatków socjalnychCzytaj też:

Niemiecka gospodarka w kryzysie. Nieoczekiwane wyznanie Merza