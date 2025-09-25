Coraz mniej miejsc pracy. Liderem Warszawa

Portal Business Insider odnotował, że bezrobocie rośnie trzeci miesiąc z rzędu, a aktualne statystyki są na najwyższych poziomach w tym roku. Według najnowszych danych, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu sierpnia 2025 r. wyniosła 856,3 tys. wobec 830,8 tys. miesiąc wcześniej.

Jak przekazał Główny Urząd Statystyczny, liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 96,8 tys. wobec 108,4 tys. miesiąc wcześniej i 100,3 tys. rok wcześniej. Mimo wzrostu, Polska nadal wśród liderów UE z najniższym bezrobociem.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informowało wcześniej, że według jego szacunków, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec sierpnia br. 5,5 proc., wobec 5 proc. w lipcu.

W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 4,9 proc. na koniec 2025 r. i 4,8 proc. na koniec 2026 r.

Coraz mniej miejsc pracy

Jak podają media, najwięcej miejsc pracy ubyło w Warszawie. Pod koniec kwietnia w tym mieście pracowało 1 mln 948 tys. osób, czyli o 14,3 tys. mniej niż na koniec ubiegłego roku. To spadek o 0,7 proc. od początku roku. Do końca sierpnia przedsiębiorstwa zgłosiły do urzędów pracy zamiar zwolnień grupowych dla aż 67,3 tys. osób. Ostatecznie zrealizowano je dla 7,1 tys.zatrudnionych.

Na drugim miejscu pod względem utraty miejsc pracy są Katowice ze spadkiem o 3 tys. (-1,2 proc. od początku roku), a na trzecim Łódź z ubytkiem 2 tys. (-0,6 proc. YTD), informuje Business Insider Polska.

Na tym tle wyróżnia się np. Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie). Tutaj od początku roku 1200 osób straciło pracę. To efekt m.in. zamknięcia zakładu SFC— Solutions Piotrków. Trudna sytuacja jest także w powiatach strzelińskim (woj. dolnośląskie) i pyrzyckim (woj. zachodniopomorskie).

