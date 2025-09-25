"Finanse państwa się sypią". Kaczyński wskazał "najlepszy dowód"

W najnowszym wpisie Jarosław Kaczyński ostro krytykuje sytuację finansów państwa. Polityk zwraca uwagę na kryzys w służbie zdrowia oraz rosnące bezrobocie.

"Finanse państwa pod rządami Donalda Tuska się sypią. Najlepszym dowodem jest ogromna dziura w finansach na ochronę zdrowia: 8 miliardów złotych" – napisał w mediach społecznościowych.

Prezes PiS ocenia, że te miliardy powinny iść przede wszystkim na leczenie pacjentów, wyposażenie szpitali i godne warunki pracy personelu medycznego. "Jedyna recepta jaką mają, to ciągły chaos, cięcia i nieustanna propaganda sukcesu rządowej TVP. Ślepi na wzrastające bezrobocie... Rząd Tuska szkodzi. Rząd Tuska musi odejść" – dodaje polityk.

Dziura w ochronie zdrowia

W czwartek PiS opublikowało również spot poświęcony sytuacji w służbie zdrowia. – 8 mld zł. Tyle wynosi dziś dziura w finansach systemu ochrony zdrowia. Te osiem miliardów to pacjenci, którzy nie są leczeni na raka i inne śmiertelne choroby. Te 8 mld to przekładane na kolejny rok zabiegi, te 8 mld to cierpienie tysięcy Polaków – mówi lektor w nowym klipie PiS.

– A co robi rząd? Przelewa miliony złotych na propagandę, której nikt nie ogląda i rozdaje jachty swoim działaczom i kolegom. Apelujemy do rządu Tuska: przestańcie igrać ze zdrowiem obywateli, te pieniądze muszą się znaleźć – słuchamy na nagraniu.

Bezrobocie wciąż rośnie

Portal Business Insider odnotował, że bezrobocie rośnie trzeci miesiąc z rzędu, a aktualne statystyki są na najwyższych poziomach w tym roku.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informowało wcześniej, że według jego szacunków, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec sierpnia br. 5,5 proc., wobec 5 proc. w lipcu.

W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 4,9 proc. na koniec 2025 r. i 4,8 proc. na koniec 2026 r.

Ekonomiści Alior Banku wskazali, że rosnące bezrobocie to efekt m.in. zmian w zasadach rejestracji. "Mimo wzrostu, Polska nadal wśród liderów UE z najniższym bezrobociem" – napisali.

