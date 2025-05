Morska farma na Bałtyku. Orlen ujawnia kulisy

– Zaawansowanie rzeczowe to ponad 50 proc., a finansowe około 50 proc. Do tej pory zainstalowaliśmy 20 monopali, a wszystkie 76 powinny zostać zainstalowane do końca lipca, plus – minus tydzień – powiedział Szabliński dziennikarzom podczas uruchomienia bazy operacyjno-serwisowej w Łebie.

Kosztowna inwestycja na Bałtyku

Koszt budowy farmy Baltic Power to 4,7 mld euro wraz z kosztami finansowania.

– Udział local content przy budowie i eksploatacji Baltic Power wyniesie ok. 21 proc. i to dobry wynik w przypadku pierwszej farmy budowanej w Polsce. Z tego 18-19 proc. to udział na samym etapie budowy. Mamy nadzieję, że kolejne morskie farmy wiatrowe będą mogły osiągnąć wyższy udział lokalnych wykonawców – dodał Szabliński.

– Na tę chwilę jesteśmy zgodni z harmonogramem i wygląda na to, że realne jest uruchomienie instalacji o czasie, w III kwartale 2026 roku – podsumował prezes Baltic Power.

Budowa morskiej części farmy ruszyła w styczniu.

Wspólna inwestycja Grupy Orlen i Northland Power

Morska farma wiatrowa Baltic Power o mocy 1,2 GW to wspólny projekt Grupy Orlen i Northland Power, która zgodnie z planem rozpocznie produkcję w 2026 r. i będzie w stanie zasilić ponad 1,5 mln gospodarstw domowych. Na obszarze farmy Baltic Power liczącym ok. 130 km2 stanie 76 turbin wiatrowych, każda o mocy wytwórczej 15 MW.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

