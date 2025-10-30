Orlen bije rekordy na giełdzie. Kurs akcji przebił psychologiczną granicę

Poinformowało o tym na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter) Ministerstwo Aktywów Państwowych.

"Cena akcji przekroczyła dzisiaj symboliczny poziom 100 zł, a kapitalizacja spółki podwoiła się w ciągu roku i sięgnęła 116 miliardów złotych – to czyni kontrolowaną przez Skarb Państwa Grupę Orlen najwyżej wycenianą polską firmą na GPW" – napisano.

Ponad 100 zł za akcje Orlenu na giełdzie

W ocenie resortu, to nie tylko efekt dobrych wyników finansowych, ale też konsekwentnej realizacji strategii rozwoju i skutecznego wykorzystania środków z Krajowego Planu Odbudowy. "Dobra współpraca Ministerstwa Aktywów Państwowych z zarządem Orlenu przynosi wymierne efekty dla inwestorów i całej gospodarki" – dodano.

Według stanu na godzinę 17:30 w czwartek (30 października), kurs Orlenu wynosił 100,60 zł za walor, co oznacza kapitalizację rynkową na poziomie 116,56 mld zł.

W tle wojna Rosji z Ukrainą

"Dziennik Gazeta Prawna" napisał w środę, że kurs akcji największej krajowej spółki rośnie wraz z postępującymi zniszczeniami rosyjskich rafinerii w wyniku bombardowań ukraińskimi dronami.

"DGP" podał, że od początku roku notowania Orlenu na warszawskim parkiecie poszły w górę o 125 proc. i jest to najlepszy wynik w grupie największych firm uwzględnianych w wyliczaniu indeksu WIG20.

Narodowy czempion z Płocka

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego.

W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

