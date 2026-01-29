Eko-Orlen. Gigant stawia na recykling

W próbach przemysłowych wytworzono około 14 tys. opakowań z różnym udziałem surowca pochodzącego z recyklingu – 35-, 65- oraz 100-proc. – potwierdzając możliwość jego zastosowania w sektorach o wysokich wymaganiach jakościowych, jak branża spożywcza i kosmetyczna.

"Wyniki tych testów pokazują, że recykling polipropylenu może realnie odpowiadać na potrzeby rynku opakowań, zarówno pod względem jakości materiału, jak i stabilności procesu produkcyjnego. To ważne potwierdzenie kierunku, który obraliśmy w strategii Orlen2035, zakładającej dynamiczny rozwój recyklingu oraz wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego w petrochemii" – powiedział dyrektor Biura Badań i Rozwoju Petrochemii i Rafinerii Przyszłości Orlen Marcin Konkol, cytowany w komunikacie.

Orlen stawia na recykling

Testy przeprowadzono na liniach do produkcji seryjnej, w wielu wariantach kolorystycznych. Ich celem było sprawdzenie kompatybilności regranulatów zarówno z surowcem pierwotnym, jak i pigmentami barwiącymi. Wytworzone opakowania charakteryzowały się dobrą powtarzalnością wymiarów, wysoką jakością wizualną oraz brakiem charakterystycznego zapachu, kojarzonego z materiałami z recyklingu. Zastosowanie regranulatów pozwoliło również zachować parametry pracy maszyn zbliżone do tych stosowanych dla surowca virgin, bez konieczności istotnych zmian w ustawieniach procesu.

Testy zrealizowano we współpracy z firmą Pollena Kurowski, posiadającą ponad 60-letnie doświadczenie w branży opakowaniowej. Pozwoliło to na ocenę zachowania materiału w warunkach zbliżonych do realnej produkcji przemysłowej oraz określenie potencjału jego dalszego zastosowania, wskazano w materiale.

"Kolejnym etapem prac będzie weryfikacja wytworzonych opakowań pod kątem zgodności z wymaganiami poszczególnych sektorów. Równolegle planowana jest weryfikacja całego łańcucha technologicznego – od przygotowania odpadów konsumenckich pochodzących z rynku polskiego, poprzez produkcję regranulatu, po wytworzenie finalnego wyrobu opakowaniowego. Działania te pozwolą ocenić potencjał technologii oraz jakość i skalę produktu w odniesieniu do krajowego strumienia surowców" – czytamy dalej.

Unijne regulacje

Międzynarodowy projekt Nextloopp koncentruje się na opracowaniu – w skali przemysłowej – technologii odzysku polipropylenu z odpadów konsumenckich, w jakości umożliwiającej wykorzystanie tego surowca w najbardziej wymagających zastosowaniach. Rozwój tego typu rozwiązań odpowiada na rosnące zapotrzebowanie rynku europejskiego na wysokiej jakości surowce cyrkularne, które mogą być stosowane w opakowaniach do kontaktu z żywnością i kosmetykami. Ma to szczególne znaczenie w kontekście regulacji unijnych, które przewidują obowiązek zwiększania udziału surowców z recyklingu w opakowaniach – do 35 proc. od 2030 roku oraz do 65 proc. od 2040 roku.

Rozwój recyklingu tworzyw sztucznych jest jednym z kluczowych elementów strategii Orlen2035. Koncern zakłada zwiększenie mocy recyklingu z obecnych 40 do 250 tys. ton rocznie, co wymaga nie tylko inwestycji, ale także pozyskiwania know-how, prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz adaptacji technologii do surowców dostępnych na rynku i rygorystycznych wymagań regulacyjnych, zakończono.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

