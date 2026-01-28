Co dalej z fakturami za paliwo? Orlen zdecydował

PKN Orlen ogłosił, że co najmniej do 1 kwietnia wydruki faktur dla klientów biznesowych na stacjach paliw będą wydawane jak do tej pory. Firma ma nadzieję, że okres przejściowy związany z wprowadzaniem systemu KSeF pozwoli klientom lepiej przygotować się na wejście w życie nowych zasad.

"Jako lider rynku stacji paliw w Polsce dążymy do zapewnienia najwyższych standardów i jakości obsługi. Dlatego w odpowiedzi na oczekiwania naszych klientów postanowiliśmy, że po 1 lutego wydruki faktur dla klientów biznesowych będą wydawane na stacjach podobnie, jak miało to miejsce do tej pory" – przekazała Ilona Kachnierz, kierownik zespołu prasowego Orlenu.

Przedstawicielka koncernu dodaje, że "taki stan rzeczy pozostanie utrzymany przynajmniej do 1 kwietnia 2026 toku, aby zapewnić naszym klientom większy komfort i okres przejściowy, który pozwoli na lepsze przygotowanie i pełne wdrożenie nowych zasad wystawiania i odbierania faktur".

Od 1 lutego 2026 r. na stacjach paliw większości sieci w Polsce faktury miałyby być wystawiane wyłącznie w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

Wchodzi nowy system

Nowe przepisy o Krajowym Systemie e-Faktur zakładają, że od 2026 r. wszystkie faktury będą musiały być wystawiane i odbierane wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem centralnej platformy nadzorowanej przez administrację skarbową. Ma on uprościć system podatkowy, dokonać cyfryzacji obrotu gospodarczego oraz zwiększyć jego przejrzystość. KSeF będzie obowiązkowy.

Wdrożenie systemu odbędzie się w dwóch etapach. Od 1 lutego 2026 r. obowiązek obejmie duże firmy (z obrotami przekraczającymi 200 mln zł w 2024 r.), zaś od 1 kwietnia 2026 r. KSeF stanie się obowiązkowy dla wszystkich pozostałych podatników, z wyjątkiem niektórych mikroprzedsiębiorstw.

