OZE w Polsce. Pierwsza taka sytuacja w historii

Jak podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, łączna moc instalacji OZE wyniosła na koniec grudnia ubiegłego roku 37 777 MW, co oznacza, że udział OZE w mocy zainstalowanej w Polsce wyniósł 50,04 proc.

Wzrost udziału energii z OZE

"Rośnie również produkcja energii z OZE – w całym 2025 r. z odnawialnych źródeł pochodziło niemal 55 tys. GWh energii; to 31,41 proc. wyprodukowanej w Polsce energii elektrycznej" – czytamy w komunikacie.

W ciągu pięciu lat udział energii z OZE w całkowitej produkcji wzrósł z 17,83 proc. w 2020 r. do 31,41 proc. w 2025 r., co oznacza niemal podwojenie w tym okresie produkcji z OZE.

"Za nami przełomowy moment w rozwoju OZE w Polsce! Pierwszy raz w historii udział odnawialnych źródeł energii w mocy zainstalowanej w naszym kraju przekroczył 50 proc. Na koniec grudnia 2025 roku to dokładnie 50,04 proc. Ponadto, udział OZE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wyniósł rekordowe 31,41 proc. w 2025 roku! Polskie, odnawialne źródła wyprodukowały niemal 55 tys. Gwh!" – napisała na platformie X minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Te technologie rozwijały się najszybciej

Zgodnie z danymi Agencji Rynku Energii w 2020 roku instalacje OZE odpowiadały za 24,12 proc. mocy zainstalowanej, a ich łączna moc wynosiła 12 490 MW. W 2025 roku moc OZE wzrosła do 37 777 MW, co oznacza ponad trzykrotny wzrost w tym czasie.

Największy wzrost odnotowały technologie, które w ostatnich latach rozwijały się najszybciej. Elektrownie słoneczne zwiększyły swoją moc z 3 960 MW do 24 808 MW, a elektrownie wiatrowe – z 6 402 MW do 10 550 MW, wymieniono.

Równolegle z rosnącą mocą instalacji wyraźnie zwiększa się także sama produkcja energii z OZE. W 2020 roku odnawialne źródła wytworzyły 28 173 GWh energii elektrycznej. W 2025 roku było to już 54 743 GWh – czyli niemal dwa razy więcej.

