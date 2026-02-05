UE odchodzi od węgla, a w grudniu surowiec był wyraźnie tańszy

Krajowy węgiel dostarczany z kopalń do energetyki w grudniu 2025 r. był tańszy o 0,1 proc. niż w listopadzie, a węgiel dla ciepłownictwa tańszy o 2,6 proc. – wynika z opublikowanych w poniedziałek indeksów cenowych ARP.

Wyraźny spadek cen odnotowano wobec grudnia 2024 r. – węgiel dla energetyki był w grudniu 2025 r. tańszy o 26,7 proc., a węgiel dla ciepłownictwa – tańszy o 23,6 proc.

Na początku lutego 2026 roku "groszek standard" kosztuje od 1350 do 1850 zł za tonę (w zależności od lokalizacji składu węglowego i sposobu konfekcjonawania opału). Z kolei popularny "orzech" kosztuje od 1000 do 1900 zł za tonę, a "kostka" od 1000 do ponad 2 tys. zł za tonę.

ARP podała, że wartość krajowego indeksu węgla dla energetyki wyniosła w grudniu 2025 r. 336,11 zł za tonę (w ujęciu jakościowym 15,45 zł za gigadżul wytworzonej z węgla energii) wobec 336,41 zł w listopadzie (15,28 zł za gigadżul), 304,63 zł za tonę w październiku (14,25 zł za gigadżul), 331,12 zł we wrześniu (15,31 zł za gigadżul) i 327,40 zł w sierpniu (15,11 zł za gigadżul).

Zimą węgiel w Polsce to podstawa. "Ratuje nas"

Od kilku tygodni w Polsce temperatury utrzymują się poniżej zera, szczególnie we wschodnio-południowej części kraju. Surowe warunki wpływają na zwiększenie zapotrzebowania na energię. "W połowie stycznia mieliśmy do czynienia nie tylko ze rekordowym zapotrzebowaniem sięgającym 27,6 GW netto, ale i szczytową produkcja sięgającą 28,9 GW netto" – zauważa portal money.pl, który wskazuje w tekście, że "zimą w Polsce wciąż rządzi węgiel".

Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, ekspert górniczy, zauważa, że to właśnie węgiel stanowił główne źródło wytwórcze. – Wiatr i słońce to sezonowa energetyka, zimą ratuje nas węgiel i kopalne źródła energii – mówi. – To właśnie w tym okresie widać, jak bardzo istotne są elektrownie węglowe. Większość energii pochodzi z paliw kopalnych z węgla kamiennego, brunatnego oraz gazu. W okresie letnim ta proporcja jest inna, z korzyścią dla OZE – przyznaje Markowski.

Czytaj też:

Motyka: Fala mrozów dowiodła, że Polska jest bezpieczna energetycznieCzytaj też:

Czy Polacy na pewno nie chcą drogiej energii? Ekonomista ma radę