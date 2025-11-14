Betlejem odżywa. Jest plan renowacji Groty Narodzenia

Decyzja została ogłoszona podczas wizyty Abbasa w Rzymie, gdzie spotkał się z papieżem Leonem XIV i włoskimi przywódcami. Prezydent Palestyny podkreślał, że odnowienie groty ma znaczenie nie tylko kulturowe, lecz także duchowe. – To znak nadziei i odrodzenia dla Ziemi Świętej – powiedział, otwierając wystawę "Bethlehem Reborn" w kompleksie kościoła San Salvatore in Lauro.

Renowacja będzie drugim etapem wieloletniego projektu ochrony Bazyliki Narodzenia Pańskiego. Pierwszy – dotyczący samej świątyni – zakończono w 2020 r.

Betlejem w mroku wojny Izraela z Hamasem

Miasto narodzenia Jezusa, zwykle tętniące życiem w okresie bożonarodzeniowym, przez dwa lata pozostawało niemal puste z powodu wojny Izraela z Hamasem. – Betlejem jest zranione – mówił w ubiegłym roku jeden z miejscowych księży, przypominając jednak, że wiara przetrwała, mimo wyciszenia uroczystości.

Abbas zapowiedział, że po dwóch latach przerwy ponownie weźmie udział w Pasterce z okazji Bożego Narodzenia. Jak mówił, udział w chrześcijańskich obchodach jest dla niego znakiem współistnienia religii na ziemi, która potrzebuje pokoju.

Renowacja Groty Narodzenia i praca dla rodzin

Projekt renowacji został entuzjastycznie przyjęty w całej Palestynie – donosi Zenit. Portal wskazuje, że oprócz znaczenia religijnego przyniesie on zatrudnienie lokalnym rodzinom, zwłaszcza tym zależnym od ruchu pielgrzymkowego. Rzemieślnicy, konserwatorzy i artyści – chrześcijanie i muzułmanie – będą pracować razem, nawiązując do wielowiekowej tradycji wspólnej troski o święte miejsca.

Grota Narodzenia nie przechodziła żadnej gruntownej renowacji od sześciu stuleci. Jej mozaiki, marmury i złocenia noszą ślady czasu i zaniedbań. Dla wielu Palestyńczyków odnowienie groty to nie tylko dbałość o dziedzictwo, lecz także symbol odradzającej się nadziei.

