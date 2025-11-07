Betlejem: Po dwóch latach wracają obchody Bożego Narodzenia

Przez dwa lata obchody Bożego Narodzenia ograniczano jedynie do obrzędów ściśle religijnych. Jednak w tym roku miejsce narodzin Jezusa ponownie będzie publicznie obchodziło to święto.

– Po dwóch latach milczenia powraca do Betlejem choinka – drzewo, które jest symbolem siły i jedności – powiedział w przesłaniu wideo burmistrz palestyńskiego miasta Maher Canawati. Na 6 grudnia jest zaplanowane uroczyste zapalenie światełek na centralnej choince na placu Żłóbka.

Według władz miasta, po dwuletniej przerwie ponownie odbędzie się również jarmark bożonarodzeniowy. – Nawet w czasach cierpienia, nawet gdy Gaza krwawi, nasze światło nie zgasło – stwierdził Canawati. Podkreślił, że "duch pokoju, miłości i niezachwianej nadziei w Betlejem jest żywy".

Również Kościół łaciński spodziewa się większej frekwencji na centralnej pasterce 25 grudnia. W związku z tym ponownie będą obowiązywać wejściówki, które trzeba będzie rezerwować z wyprzedzeniem – poinformowało Chrześcijańskie Centrum Informacyjne (CIC).

Co z zawieszeniem broni w Strefie Gazy?

W Strefie Gazy od 10 października obowiązuje porozumienie o zawieszeniu broni, zawarte pod patronatem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Zgodnie z umową, izraelskie wojska wycofały się na tzw. żółtą linię i kontrolują obecnie około połowy terytorium Strefy Gazy. Hamas miał do 13 października wydać zwłoki 28 zabitych zakładników, z kolei Izrael miał przekazać szczątki 15 zabitych Palestyńczyków. W ramach pierwszego etapu umowy rozejmowej, wynegocjowanej z udziałem amerykańskiej administracji i państw arabskich, Hamas wypuścił 20 ostatnich żyjących zakładników, a Izrael zwolnił blisko 2 tys. więzionych Palestyńczyków.

W Gazie wciąż jednak dochodzi do aktów przemocy. Pod koniec października izraelskie samoloty zaatakowały Strefę Gazy. Zginęło co najmniej 50 osób, w tym 22 dzieci, a około 200 osób zostało rannych. Wcześniej Izrael oskarżył bojowników Hamasu o złamanie zawieszenia broni.

