Związki partnerskie to dopiero początek. Sejm zajmie się "małżeństwami jednopłciowymi"

Okazuje się, że propozycja wprowadzenia związków partnerskich to dopiero początek zmian,o jakich myślą rządzący politycy.

Przewodnicząca klubu Lewicy, koalicjanta KO i Polski 2050, Anna Maria Żukowska zapowiada złożenie projektu wprowadzającego małżeństwa jednopłciowe.

– Wydaje się, że nie ma szans na poparcie prezydenta Andrzeja Dudy, więc złożymy go bliżej wyborów prezydenckich – stwierdziła.

Dziennikarz Radia Plus Jacek Prusinowski dopytywał, czy w samej koalicji rządzącej jest konsensus co do "jednopłciowych małżeństw".

– W naszej rzeczywistości politycznej może się dużo zmienić. W Koalicji Obywatelskiej jest dużo osób, które popierają takie rozwiązanie – stwierdziła.

"Małżeństwa" oraz homoadopcja

Dziennikarz dopytywał, czy to oznacza, że jeżeli koalicja będzie mieć swojego prezydenta, to wprowadzi "małżeństwa jednopłciowe". – Związki partnerskie i małżeństwa jednopłciowe to komplementarne rozwiązania – mówiła.

– A możliwość adopcji dzieci? – spytał Prusinowski.

– No tak. Jeżeli w tej chwili mają możliwość adopcji dzieci małżeństwa różnopłciowe, no to tak samo analogicznie będą miały te jednopłciowe– odparła.

Związki partnerskie dla homoseksualistów

12 grudnia Trybunał w Strasburgu orzekł, że "brak jakiejkolwiek formy prawnego uznania i ochrony par jednopłciowych w Polsce narusza Europejską Konwencję Prawa Człowieka". Z kolei rząd Tuska zapowiedział już zmianę obecnego stanu rzeczy.

Również minister ds. równości Katarzyna Kotula chce, aby osoby homoseksualne miały możliwość zawarcia związku partnerskiego. wskazała, że pomimo różnic w koalicji rządowej, prace nad tym rozwiązaniem nadal trwają.

– Kładziemy na stole te ustawy, które uznajemy za najlepsze. Prowadzimy konsultacje społeczne, konsultacje także polityczne, bo nie jest dzisiaj chyba dla nikogo zaskoczeniem, kiedy mówimy, że są głosy odrębne. To są głównie głosy z PSL-u, bo Polska 2050 głosem Szymona Hołowni powiedziała, że popiera takie rozwiązanie, jak związki partnerskie, które są absolutnym minimum – powiedziała na antenie TVN24.

