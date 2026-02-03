Prezes PiS pozostaje w szpitalu. Nowe informacje o jego stanie

Według relacji współpracowników leczenie przebiega prawidłowo, a kuracja ma zbliżać się do końca. Niewykluczone, że infekcja zostanie całkowicie wyleczona jeszcze w tym tygodniu.

Przemysław Czarnek: Bardzo dobre informacje

Jarosław Kaczyński od kilku dni przebywa w jednym z warszawskich szpitali. Jak przekazują jego współpracownicy i rodzina, polityk czuje się coraz lepiej, jednak nadal pozostaje pod obserwacją lekarzy. Według wcześniejszych informacji hospitalizacja była konieczna z powodu infekcji, a nieoficjalnie pojawiały się również doniesienia o podejrzeniu zapalenia płuc.

Podczas wtorkowej rozmowy w RMF FM były minister edukacji Przemysław Czarnek przekazał, że posiada "bardzo dobre informacje" dotyczące zdrowia prezesa PiS. Jak podkreślił, proces leczenia przebiega w dobrym kierunku, a infekcja najprawdopodobniej zostanie wyleczona w najbliższych dniach. Jednocześnie zaznaczył, że nie chce formułować medycznych prognoz dotyczących konkretnej daty opuszczenia szpitala.

Hospitalizacja o charakterze profilaktycznym

Kuzyn prezesa PiS, Jan Maria Tomaszewski, informował kilka dni wcześniej, że samopoczucie Kaczyńskiego poprawia się z dnia na dzień. Podkreślał, że hospitalizacja ma charakter profilaktyczny i wynika z konieczności monitorowania stanu zdrowia. Rzecznik PiS Rafał Bochenek potwierdził z kolei, że pobyt w szpitalu, w którym prezes PiS przebywa od 28 stycznia br. jest związany z sezonową infekcją i nie stanowi zagrożenia dla życia polityka.

Z nieoficjalnych ustaleń medialnych wynika, że bezpośrednią przyczyną hospitalizacji były wysoka gorączka, silny kaszel oraz ogólne osłabienie organizmu. Lekarze mieli zalecić dalszą obserwację oraz czasowe ograniczenie aktywności publicznej. Jednocześnie osoby z otoczenia polityka podkreślają, że pozostaje on w kontakcie telefonicznym ze współpracownikami i na bieżąco interesuje się sprawami partyjnymi.

Z powodu pobytu w szpitalu Jarosław Kaczyński nie wziął udziału w spotkaniu przedstawicieli klubów parlamentarnych w Pałacu Prezydenckim. Według ustaleń medialnych prezydent Karol Nawrocki skontaktował się z nim telefonicznie, pytając o stan zdrowia i życząc szybkiego powrotu do pełni sił.

