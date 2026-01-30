Prezes PiS w szpitalu. Najnowsze ustalenia dotyczące jego zdrowia

Jarosław Kaczyński od kilku dni przebywa w jednym z warszawskich szpitali. Jak przekazują jego współpracownicy i rodzina, polityk czuje się lepiej, jednak nadal pozostaje pod obserwacją lekarzy.

"Hospitalizacja ma charakter profilaktyczny"

Kuzyn prezesa PiS, Jan Maria Tomaszewski informował w piątek, że samopoczucie Kaczyńskiego poprawia się z dnia na dzień. Podkreślał, że hospitalizacja ma charakter profilaktyczny i wynika z konieczności monitorowania stanu zdrowia po infekcji.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek potwierdził z kolei jakiś czas temu, że pobyt w szpitalu jest związany z sezonową infekcją i nie ma zagrożenia dla życia prezesa partii. – Zakładamy, że wszystko potrwa kilka dni. Przestrzegam przed nadmiernymi emocjami i nieuzasadnionymi wnioskami – przekazał w mediach społecznościowych. Według nieoficjalnych ustaleń mediów Jarosław Kaczyński zmaga się z zapaleniem płuc. Dzienniki informują o silnym kaszlu i podwyższonej temperaturze, które były bezpośrednią przyczyną hospitalizacji. Lekarze zalecili politykowi dalszą obserwację oraz ograniczenie aktywności publicznej.

Nieobecność na spotkaniu u prezydenta

Z powodu pobytu w szpitalu Jarosław Kaczyński nie wziął udziału w czwartkowym spotkaniu przedstawicieli klubów parlamentarnych w Pałacu Prezydenckim. Jak przekazano, Karol Nawrocki skontaktował się z prezesem PiS telefonicznie, pytając o stan zdrowia i życząc mu szybkiego powrotu do pełni sił.

– Karol przyznał, że rozmawiał z prezesem o jego zdrowiu. Nie mówił, że jest jakoś źle, przeciwnie – powiedział portalowi jeden z uczestników spotkania. Inny parlamentarzysta przekazał, że "prezydent powiedział kilka kurtuazyjnych zdań, że w tym czasie nie ma z nami bardzo ważnej osoby, lidera prawicy, ale że rozmawiał z nim wcześniej i życzył mu zdrowia". – Karol jest wdzięczny prezesowi za nominację i nigdy mu nie zapomni, że to dzięki niemu jest prezydentem. Dlatego stanem zdrowia prezesa naturalnie się przejmuje – mówił z kolei polityk z otoczenia głowy państwa.

