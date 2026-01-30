Kaczyński w szpitalu. Nawrocki zadzwonił do prezesa PiS

We wtorek Radio Wnet poinformowało, że prezes PiS jest w szpitalu. Rozgłośnia poinformowała, że życie Jarosława Kaczyńskiego nie jest zagrożone, ale polityk pozostanie w placówce co najmniej tydzień. Ma to związek z infekcją.

Jarosław Kaczyński w szpitalu

Rzecznik partii Rafał Bochenek potwierdził, że prezes PiS jest hospitalizowany. Poinformował, wówczas, że środowe prezydium PiS oraz czwartkowe zebranie Komitetu Wykonawczego partii poprowadzi szef klubu parlamentarnego, wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak.

Na platformie X Rafał Bochenek napisał: „Szanowni Państwo, pan premier przebywa w szpitalu na badaniach w związku z infekcją... taki mamy w Polsce chorobowy czas”. „Zakładamy, że wszystko potrwa kilka dni. Zdarza się nawet naszemu liderowi. Przestrzegam przed nadmiernymi emocjami i nieuzasadnionymi wnioskami. Wszyscy działamy zgodnie z planem” – dodał.

„Super Express” ustalił później we wtorek, że Jarosław Kaczyński ma zapalenie płuc. Gazeta informuje, ze prezesa PiS „męczy potworny kaszel i podwyższona temperatura”. Najprawdopodobniej zostanie w szpitalu jeszcze przez jakiś czas.

Nawrocki zadzwonił do prezesa PiS

Wirtualna Polska w piątek przekazała, że podczas czwartkowego spotkania z parlamentarzystami PiS, prezydent Karol Nawrocki poinformował, że rozmawiał telefonicznie z Jarosławem Kaczyńskim.

– Karol przyznał, że rozmawiał z prezesem o jego zdrowiu. Nie mówił, że jest jakoś źle, przeciwnie – powiedział portalowi jeden z uczestników spotkania.

Inny parlamentarzysta przekazał serwisowi, że „prezydent powiedział kilka kurtuazyjnych zdań, że w tym czasie nie ma z nami bardzo ważnej osoby, lidera prawicy, ale że rozmawiał z nim wcześniej i życzył mu zdrowia”.

– Karol jest wdzięczny prezesowi za nominację i nigdy mu nie zapomni, że to dzięki niemu jest prezydentem. Dlatego stanem zdrowia prezesa naturalnie się przejmuje – mówił z kolei polityk z otoczenia głowy państwa.

