Prezes PiS trafił do szpitala

Jako pierwsze o pobycie prezesa PiS w szpitalu poinformowało Radio Wnet. Życie Kaczyńskiego nie jest zagrożone, ale polityk pozostanie w placówce co najmniej tydzień. Ma to związek z infekcją.
– Prezes już w Świętokrzyskiem był przeziębiony, ale w poniedziałek był jeszcze w pracy — powiedział anonimowy rozmówca z Nowogrodzkiej w rozmowie z "Faktem".
– Przewiało go pewnie podczas kongresu rolniczego, bo w tej szkole podstawowej było strasznie zimno – dodał inny rozmówca gazety.
Rzecznik partii potwierdził, że prezes PiS jest hospitalizowany. Dodał, że środowe prezydium oraz czwartkowe zebranie Komitetu Wykonawczego poprowadzi szef klubu Mariusza Błaszczak.
Spotkanie u prezydenta
W piątek rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki zaprosił na czwartek 29 stycznia do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Dodał, że spotkania będą dotyczyły "bieżącej współpracy prezydenta z parlamentem". Z nieoficjalnych ustaleń RMF FM wynika, że głowa państwa chce przedyskutować kwestie dotyczące zaproszenia od prezydenta Donalda Trumpa do Rady Pokoju oraz nowej konstytucji.
Wiadomo już, że nie wszystkie kluby skorzystają z zaproszenia głowy państwa. W Pałacu na pewno nie pojawią się przedstawiciele Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Podczas spotkania u prezydenta PiS będzie reprezentował Mariusz Błaszczak.
Jeśli chodzi o pozostałe ugrupowania to, jak ustaliło RMF FM, Polskę 2050 będzie reprezentował Bartosz Romowicz, a PSL Krzysztof Paszyk.
W kontekście spotkań w Pałacu Prezydenckim rozgłośnia pisze o specjalnym traktowaniu Prawa i Sprawiedliwości. Zaproszenie od głowy państwa otrzymał bowiem cały klub, a nie jedynie jego przedstawiciel.
