Powiedzieli "nie" Nawrockiemu. Oni nie pojawią się w Pałacu Prezydenckim

W piątek rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki zaprosił na czwartek 29 stycznia do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Dodał, że spotkania będą dotyczyły "bieżącej współpracy prezydenta z parlamentem". Z nieoficjalnych ustaleń RMF FM wynika, że głowa państwa chce przedyskutować kwestie dotyczące zaproszenia od prezydenta Donalda Trumpa do Rady Pokoju oraz nowej konstytucji.

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Lewica i KO nie skorzystają z zaproszenia Nawrockiego

Wiadomo już, że nie wszystkie kluby skorzystają z zaproszenia głowy państwa. W Pałacu na pewno nie pojawią się przedstawiciele Lewicy. Decyzję w tej sprawie ogłosiła na antenie TOK FM przewodnicząca klubu Anna Maria Żukowska.

– Decyzja była od razu, od razu napisałam do szefa kancelarii, pana [Zbigniewa — przyp. red.] Boguckiego, że bardzo dziękuję, ale nie skorzystam z zaproszenia – przekazała. Szefowa klubu Lewicy wyjaśniła, że tego samego dnia odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary pacyfikacji wsi przez oddział Romualda Rajsa "Burego" w 1946 roku, w których wezmą udział zarówno ona, jak i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Żukowska podkreśliła, że nikt nie może jej zastąpić na spotkaniu, ponieważ zaproszenie było imienne.

Wysłania swojego reprezentacja nie planuje również Koalicja Obywatelska. Informację tę potwierdził we wtorek wieczorem rzecznik rządu Adam Szłapka. – Z tego, co wiem, to pan przewodniczący klubu Zbigniew Konwiński podjął decyzję, że nie będzie uczestniczył w spotkaniu – oświadczył na antenie Polsat News. Dopytywany, czy nie będzie żadnych przedstawicieli klubu, odparł: "Z tego co wiem, to nie".

Rzecznik rządu dodał, że „kilka dni temu odbyło się spotkanie z premierem, wszystkie najważniejsze sprawy mogły być ustalone”. – Jeżeli pan prezydent chce porozmawiać o ważnych sprawach dotyczących bezpieczeństwa, dotyczących ustaw, to jest od tego premier – ocenił.

Oni pojawią się na spotkaniach z prezydentem

Jeśli chodzi o pozostałe ugrupowania to, jak ustaliło RMF FM, Polskę 2050 będzie reprezentował Bartosz Romowicz, a PSL Krzysztof Paszyk.

W kontekście spotkań w Pałacu Prezydenckim rozgłośnia pisze o specjalnym traktowaniu Prawa i Sprawiedliwości. Zaproszenie od głowy państwa otrzymał bowiem cały klub, a nie jedynie jego przedstawiciel.

Czytaj też:

"Nie stać pana na to?". Czarzasty uderza w NawrockiegoCzytaj też:

Czy Polska powinna zapłacić miliard dolarów? Morawiecki odpowiedziałCzytaj też:

Taki naprawdę jest Nawrocki? "Odpowiedź zwala z nóg"