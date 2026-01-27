Klub Tuska zignoruje Nawrockiego? "Przewodniczący podął decyzję"

W piątek rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki zaprosił na czwartek, 29 stycznia, na spotkania do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Dodał, że spotkania będą dotyczyły „bieżącej współpracy prezydenta z parlamentem”.

Adam Szłapka, rzecznik rządu, pytany w Polsat News, czy klub Koalicji Obywatelskiej weźmie udział w czwartkowym spotkaniu, na które zaprosił prezydent Karol Nawrocki, odpowiedział, że „z tego, co wiem, to pan przewodniczący klubu Zbigniew Konwiński podjął decyzję, że nie będzie uczestniczył w spotkaniu”.

– Z tego co wiem, to nie – odpowiedział, dopytywany o to, czy nie będzie żadnych przedstawicieli KO.

Rzecznik rządu dodał, że „kilka dni temu odbyło się spotkanie z premierem, wszystkie najważniejsze sprawy mogły być ustalone”. – Jeżeli pan prezydent chce porozmawiać o ważnych sprawach dotyczących bezpieczeństwa, dotyczących ustaw, to jest od tego premier – ocenił.

Nawrocki spotkał się z Tuskiem

Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem odbyło się 9 stycznia. Rafał Leśkiewicz informował po spotkaniu, że „przebiegło w konstruktywnej, merytorycznej atmosferze”.

Rzecznik prezydenta informował wówczas, że Karol Nawrocki i Donald Tusk rozmawiali przede wszystkim o warunkach pokoju na Ukrainie, a także o współpracy „w kwestiach najbardziej istotnych dla Rzeczpospolitej, w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa”.

Podkreślił, że w sprawach dotyczących właśnie bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, która graniczy z broniącą się przed Rosją Ukrainą, „mamy mieć takie samo zdanie i pan prezydent oraz pan premier to wspólne zdanie wyrażają i także potwierdzili je podczas dzisiejszego spotkania”.

Poza tym, jak informował rzecznik prezydenta, prezydent i premier określili swoje zadania w zakresie uczestnictwa w negocjacjach dotyczących pokoju na Ukrainie.

