Nowy ruch prezydenta. "Zaprosił na spotkania do Pałacu"

"Prezydent RP Karol Nawrocki zaprosił na spotkania do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Spotkania odbędą się 29 stycznia i będą dotyczyły bieżącej współpracy Prezydenta RP z parlamentem" – przekazał rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz.

Wcześniej Kancelaria Prezydenta poinformowała, że "podczas 50. posiedzenia Sejmu odbyło się posiedzenie Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP z udziałem Zastępcy Szefa KPRP Adama Andruszkiewicza".

Prezydent powołał Radę Parlamentarzystów. Kto wszedł w jej skład?

Radę Parlamentarzystów prezydent powołał na początku stycznia. "Nowo powołane gremium to zespół konsultacyjny skupiający parlamentarzystów wspierających społecznie swoją wiedzą i doświadczeniem Prezydenta RP w celu usprawnienia współpracy na rzecz stanowienia prawa przyjaznego obywatelom" – podano w komunikacie.

"Realizując swój mandat i pozostając wiernym moim poglądom i zobowiązaniom wyborczym, chcę uwzględniać opinie reprezentantów możliwie szerokiej grupy wyborców. Wymaga to rozmowy z przedstawicielami różnych środowisk, osobami o różnej wrażliwości, głoszących różne opinie. Założeniem działania Rady nie jest ukształtowanie wspólnoty poglądów, tylko prowadzenie dialogu opartego na wzajemnym szacunku. Jestem przekonany, że Polska nie jest skazana na trwanie w okopach wojny między stronnictwami, a sytuacja geopolityczna i wyzwania stojące przed naszym krajem wymagają budowania porozumień wokół kluczowych zagadnień polskiej racji stanu. Pałac Prezydencki powinien być miejscem wypracowywania takich porozumień, szczególnie wśród polityków młodszego i średniego pokolenia. Tak jak zapowiadałem w kampanii wyborczej, będę patronował takim działaniom" – napisał prezydent Nawrocki w treści aktu powołania do Rady.

W skład Rady Parlamentarzystów powołani zostali: Marcin Horała (PiS), Paulina Matysiak (pos. niezależna), Urszula Nowogórska (PSL-TD), Urszula Pasławska (PSL-TD), Grzegorz Adam Płaczek (Konfederacja), Szymon Szynkowski vel Sęk (PiS) oraz Witold Tumanowicz (Konfederacja).

