Kaczyński w szpitalu. Ujawniono, na co zachorował

Jako pierwsze o pobycie prezesa PiS w szpitalu poinformowało Radio Wnet. Rozgłośnia poinformowała, że życie Jarosława Kaczyńskiego nie jest zagrożone, ale polityk pozostanie w placówce co najmniej tydzień. Ma to związek z infekcją.

Kaczyński w szpitalu. Wiadomo, na co zachorował prezes PiS

Rzecznik partii Rafał Bochenek potwierdził, że prezes PiS jest hospitalizowany. Poinformował, że środowe prezydium PiS oraz czwartkowe zebranie Komitetu Wykonawczego partii poprowadzi szef klubu parlamentarnego, wiceprezes PiS Mariusza Błaszczak.

Na platformie X Rafał Bochenek napisał: „Szanowni Państwo, pan premier przebywa w szpitalu na badaniach w związku z infekcją... taki mamy w Polsce chorobowy czas”. „Zakładamy, że wszystko potrwa kilka dni. Zdarza się nawet naszemu liderowi. Przestrzegam przed nadmiernymi emocjami i nieuzasadnionymi wnioskami. Wszyscy działamy zgodnie z planem” – dodał.

„Super Express” ustalił, że Jarosław Kaczyński ma zapalenie płuc. Gazeta informuje, ze prezesa PiS „męczy potworny kaszel i podwyższona temperatura”. Najprawdopodobniej zostanie w szpitalu jeszcze przez jakiś czas.

W czwartek spotkania u prezydenta Nawrockiego

W piątek rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki zaprosił na czwartek 29 stycznia do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Dodał, że spotkania będą dotyczyły „bieżącej współpracy prezydenta z parlamentem”.

Wiadomo już, że nie wszystkie kluby skorzystają z zaproszenia głowy państwa. W Pałacu na pewno nie pojawią się przedstawiciele Lewicy i Koalicji Obywatelskiej.

Podczas spotkania u prezydenta PiS będzie reprezentował Mariusz Błaszczak.

Jeśli chodzi o pozostałe ugrupowania to, jak ustaliło RMF FM, Polskę 2050 będzie reprezentował Bartosz Romowicz, a PSL Krzysztof Paszyk.

