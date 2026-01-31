Wiadomo, kiedy Kaczyński wyjdzie ze szpitala. "To jest kawał czasu"

We wtorek Radio Wnet poinformowało, że prezes PiS jest w szpitalu. Rozgłośnia przekazała, że życie Jarosława Kaczyńskiego nie jest zagrożone, ale polityk pozostanie w placówce co najmniej tydzień. Ma to związek z infekcją.

Rzecznik prasowy partii Rafał Bochenek potwierdził we wtorek, że prezes PiS jest hospitalizowany. Poinformował, wówczas, że środowe prezydium PiS oraz czwartkowe zebranie Komitetu Wykonawczego partii poprowadzi szef klubu parlamentarnego, wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak.

Na platformie X Rafał Bochenek napisał: „Szanowni Państwo, pan premier przebywa w szpitalu na badaniach w związku z infekcją... taki mamy w Polsce chorobowy czas”. „Zakładamy, że wszystko potrwa kilka dni. Zdarza się nawet naszemu liderowi. Przestrzegam przed nadmiernymi emocjami i nieuzasadnionymi wnioskami. Wszyscy działamy zgodnie z planem” – dodał.

„Super Express” ustalił później we wtorek, że Jarosław Kaczyński ma zapalenie płuc. Gazeta informuje, ze prezesa PiS „męczy potworny kaszel i podwyższona temperatura”. Najprawdopodobniej zostanie w szpitalu jeszcze przez jakiś czas.

Kaczyński w szpitalu. Nowe informacje w sprawie

Według nowych informacji, które w sobotę na antenie Polsat News przekazała Dorota Garwyluk, prezes PiS ma przebywać w szpitalu do piątku.

– Z moich informacji wynika, że prezes Jarosław Kaczyński będzie w szpitalu do piątku, to jest kawał czasu. (...) Był problem infekcyjny, duża gorączka – powiedziała dziennikarka.

Prezydent Nawrocki zadzwonił do prezesa PiS

Wirtualna Polska w piątek przekazała, że podczas czwartkowego spotkania z parlamentarzystami PiS, prezydent Karol Nawrocki poinformował, że rozmawiał telefonicznie z Jarosławem Kaczyńskim.

– Karol przyznał, że rozmawiał z prezesem o jego zdrowiu. Nie mówił, że jest jakoś źle, przeciwnie – powiedział portalowi jeden z uczestników spotkania.

