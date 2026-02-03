Któremu politykowi Polacy ufają najbardziej? Jest wyraźny lider

Prezydent Karol Nawrocki pozostaje liderem rankingu zaufania CBOS. To jedyny polityk, któremu ufa więcej niż połowa Polaków (52 proc.). Na drugim miejscu znalazł się wicepremier, minister obrony narodowej, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, który cieszy się zaufaniem 46 proc. respondentów.

Na kolejnych pozycjach w rankingu zaufania znaleźli się: wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski (45 proc.), prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (42 proc.) oraz premier Donald Tusk (41 proc.). Najwyżej notowanym politykiem opozycji w sondażu CBOS jest Krzysztof Bosak. Wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Konfederacji zajął szóste miejsce, z wynikiem na poziomie 38 proc.

Najnowszy ranking zaufania do polityków

Dalej znaleźli się: wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia (37 proc.), marszałek Sejmu i przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty (33 proc.), współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen (33 proc.), marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska (31 proc.), były premier Mateusz Morawiecki (31 proc.), współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg (30 proc.), minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek (29 proc.), minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (28 proc.), prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński (26 proc.), minister finansów i gospodarki Andrzej Domański (25 proc.), wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (25 proc.), minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński (25 proc.).

Ranking zaufania do polityków zamykają: minister funduszy i polityki regionalnej oraz nowa przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (24 proc.), wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (22 proc.), lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun (22 proc.).

Sondaż zrealizowano w dniach 8-20 stycznia 2026 r. na reprezentatywnej, imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL, liczącej 938 osób.

