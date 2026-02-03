Nowa szefowa Polski 2050 ogłosiła pierwsze decyzje. "A Hennig-Kloska?"

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została nowym przewodniczącym Polski 2050. W powtórzonej drugiej turze wyborów zdobyła 350 głosów, a jej rywalka – minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska – 309.

Podczas pierwszej konferencji prasowej w roli szefowej partii Pełczyńska-Nałęcz podziękowała tym, którzy na nią głosowali. Wyraziła również uznanie dla Hennig-Kloski, którą określiła jako "bardzo kompetentną, merytoryczną konkurentkę".

– Za nami wybory, przed nami działania. Ten tydzień to stworzenie nowego zarządu Polski 2050. Zostanie zwołana Rada Krajowa. Ta Rada wybierze tę część zarządu, której nie nominuje przewodnicząca. Do końca tygodnia będziemy mieli pełen zarząd Polski 2050 – zapowiedziała.

Pełczyńska-Nałęcz publikuje listę nazwisk

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powołała pierwszych członków nowego zarządu ugrupowania. Pierwszą wiceprzewodniczącą partii została Ewa Schaedler, poseł z Wielkopolski, liderka tamtejszych struktur Polski 2050. Drugim wiceprzewodniczącym będzie Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski, lider Polski 2050 w tym województwie, wcześniej szef Radia Szczecin.

Skarbnikiem pozostał Łukasz Osmalak, sekretarzem generalnym – Robert Sitnik, a członkiem zarządu – Paweł Śliz, przewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050. "Ruszamy do działania z wizją i odwagą" – oświadczyła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz we wpisie na platformie X.

"A Paulina Hennig-Kloska?" – zapytała w komentarzu Izabela Bodnar, poseł niezrzeszona, która na początku lipca ub.r. odeszła z Polski 2050.

Warto podkreślić, że pozostałych członków zarządu Polski 2050 wybierze Rada Krajowa, która jest najwyższym organem partii. W jej skład wchodzą członkowie zarządu, wybrani parlamentarzyści i europarlamentarzyści ugrupowania oraz delegaci z regionów.

