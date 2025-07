Opuściła Polskę 2050, teraz odsłania kulisy. "Silny impuls"

O odejściu z ugrupowania parlamentarzystka poinformowała we wtorek za pośrednictwem platformy X. "Szanowni Państwo, dziś złożyłam rezygnację z członkostwa w partii Polska 2050 oraz w klubie parlamentarnym" – przekazała Izabela Bodnar.

"Decyzja ta, choć niełatwa, dojrzewała we mnie od dłuższego czasu. Polityka prowadzona przez liderów Polski 2050, stoi w dużej rozbieżności z wartościami jakie mi przyświecają, z jakimi szliśmy do wyborów. Opiera się ona, w moim odczuciu, na z natury błędnej strategii" – wyjaśniła polityk.

Izabela Bodnar: Nocne spotkanie zderzyło się z moim zaniepokojeniem

Parlamentarzystka wyjaśniła przyczyny swojego odejścia również w piątek na antenie TVP Info.

– Wiemy, że Kaczyński chciał teraz tworzyć rząd techniczny, czyli obalić rząd Tuska. I Szymon Hołownia, będąc w tym rządzie, poszedł do ludzi, którzy chcą ten rząd obalić. To wywołuje we mnie dysonans – przyznała Bodnar.

Jak zaznaczyła posłanka, spotkanie Szymona Hołowni z politykami PiS (w tym z prezesem tej formacji, Jarosławem Kaczyńskim) wywołało w niej "silny impuls". – To nocne spotkanie zderzyło się z moim zaniepokojeniem – powiedziała. Izabela Bodnar zaznaczyła jednocześnie, że było to dla niej "bardzo nienaturalne".

"Czułam, że mówię w tej grupie innym językiem"

Była polityk Polski 2050 stwierdziła również, że Szymon Hołownia nie przekazał posłom swojej formacji żadnych szczegółów dotyczących jego spotkania z Jarosławem Kaczyńskim i Adamem Bielanem.

Izabela Bodnar przyznała jednak, że wątpliwości dotyczące jej przynależności do Polski 2050 miała już wcześniej.

– Czułam, że mówię w tej grupie innym językiem – przyznała parlamentarzystka. Jak dodała, w partii nie była traktowana jako jedna z liderek.

