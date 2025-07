Partia Hołowni zaczyna się rozpadać? Kolejna rezygnacja w Polsce 2050

Z informacji Onetu wynika, że 1 sierpnia ze stanowiskiem sekretarza generalnego Polski 2050 pożegna się Agnieszka Baranowska. "Zależało jej, by mogła odejść sama i taką decyzję przekazała już działaczom z pomorskich struktur partii, które także współtworzy. Kto ją zastąpi? Nasze źródła w Polsce 2050 twierdzą, że sekretarzem zostanie Robert Sitnik, obecnie wicewojewoda mazowiecki" – czytamy.

Baranowska pełni funkcję sekretarza generalnego partii Szymona Hołowni od czerwca 2024 r. W lipcu 2024 r. została członkiem zarządu województwa pomorskiego (w miejsce wybranej miesiąc wcześniej Iwony Mielewczyk).

Polityk w rozmowie z Onetem potwierdziła, że złożyła rezygnację ze stanowiska sekretarza Polski 2050. Przekonywała, że jej decyzja jest "podyktowana głównie tym, że sekretarz generalny powinien większość czasu przebywać w Warszawie", a ona ze względu na obowiązki zawodowe oraz rodzinne nie może przenieść się do stolicy. – Dobro partii jest najważniejsze, stąd taka decyzja – powiedziała.

Kryzys w Polsce 2050

Trwa kryzys w Polsce 2050. We wtorek poseł Izabela Bodnar poinformowała, że zrezygnowała z członkowska w partii. "Decyzja ta, choć niełatwa, dojrzewała we mnie od dłuższego czasu. Polityka prowadzona przez liderów Polski 2050, stoi w dużej rozbieżności z wartościami jakie mi przyświecają, z jakimi szliśmy do wyborów. Opiera się ona, w moim odczuciu, na z natury błędnej strategii" – wyjaśniła w obszernym wpisie w mediach społecznościowych.

Parlamentarzystka przyznała, że do złożenia rezygnacji "zmobilizowała" ją informacja o spotkaniu Szymona Hołowni z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim i europosłem PiS Adamem Bielanem.

To jednak nie wszystko. W niedzielę późnym wieczorem poseł Polski 2050 Tomasz Zimoch przekazał, że został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego. Wcześniej krytykował Szymona Hołownię.

