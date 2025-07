Poseł Polski 2050 zawieszony. "Właśnie przeczytałem SMS"

W niedzielę (6 lipca) późnym wieczorem poseł Tomasz Zimoch poinformował za pośrednictwem platformy X o wiadomości, którą otrzymał od przewodniczącego klubu Polski 2050 Pawła Śliza. "Właśnie przeczytałem SMS od przewodniczącego klubu: »Tomku. Prezydium klubu podjęło decyzję o zawieszeniu Ciebie w prawach członka na okres miesiąca«" – czytamy.

"Nic to nie zmienia – będę sobą" – zadeklarował Zimoch, dołączając do wpisu trzy uśmiechnięte emotikony.

Zimoch oburzony słowami Hołowni. "Upokarzające"

W nocy z czwartku na piątek doszło do niecodziennego spotkania, które rozgrzało polityczne emocje w Polsce. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, marszałek Sejmu Szymon Hołownia i wicemarszałek Senatu Michał Kamiński spotkali się w warszawskim mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana.

"Wzmożenie i ekscytacja związana z moim wczorajszym spotkaniem nie jest ani uzasadniona, ani wskazana" – napisał w piątek w mediach społecznościowych lider Polski 2050. "Jestem jednym z niewielu polityków w Polsce, który – podkreślam – regularnie spotyka się z przedstawicielami obu śmiertelnie skłóconych obozów. Twardo stoję na stanowisku, że – zwłaszcza w obecnych czasach – politycy różnych opcji powinni ze sobą rozmawiać, inaczej pozabijamy się nawzajem. Uważam to za normę, nie za odstępstwo od niej, i nadal będę tak właśnie, jako marszałek Sejmu, postępował" – przekonywał.

Wpis Hołowni skomentował w ostrych słowach poseł Polski 2050 Tomasz Zimoch. Parlamentarzysta nie krył oburzenia spotkaniem marszałka Sejmu z politykami PiS. "Nie ma wytłumaczenia tego co się stało. Upokarzające są słowa, że »ekscytacja nie jest uzasadniona, ani wskazana«. Jest! Szkoda, że nie rozumie tego marszałek. Nie każdy powinien dać się zaciągnąć na nocne spotkanie do pana B. To proste. Trzymajmy się jednak" – napisał.

