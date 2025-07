Kaczyński o spotkaniu z Hołownią. Ujawnił, o czym rozmawiali

Nie milkną echa nocnego spotkania, do którego doszło w mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana. Według ustaleń mediów, wzięli w nim udział, oprócz gospodarza, marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz wicemarszałek Senatu z PSL Michał Kamiński.

Podczas niedzielnej konferencji prasowej Jarosław Kaczyński został zapytany o spotkanie z Szymonem Hołownią.

Kaczyński spotkał się z Hołownią. "O tym żeśmy rozmawiali"

– Chciałbym, żeby państwo najpierw między sobą, między redakcjami uzgodnili, czy to było spotkanie pana Bielana czy moje – zwrócił się do dziennikarzy prezes PiS. – Mówiliśmy w pewnej dyskrecji. Dlaczego ta dyskrecja została gwałtownie przerwana, tego nie wiem – powiedział.

– Na pewno nie rozmawialiśmy o sprawach, których niektórzy się domyślają. My realistycznie podchodzimy do sytuacji, także w obecnej koalicji. Natomiast takie sprawy jak te, o których tak generalnie tu wspominałem, to znaczy, że trzeba Polskę – to słowo jest całkowicie uzasadnione – ratować, to o tym żeśmy rozmawiali – oznajmił Kaczyński. – To jest polityka. Krok po kroku. Jak przejdziemy drogę, będę zadowolony – dodał.

Jarosław Kaczyński wystąpił w niedzielę na konferencji prasowej w Rosówku (woj. zachodniopomorskie). Zapowiedział, że politycy Prawa i Sprawiedliwości będą przyglądać się pracy służb w czasie obowiązywania kontroli na granicy z Niemcami. Poinformował również, że jego partia przygotowała projekt ustawy, który ma pomóc rozwiązać kryzys migracyjny.

Hołownia zabrał głos ws. nocnego spotkania

"Wzmożenie i ekscytacja związana z moim wczorajszym spotkaniem nie jest ani uzasadniona, ani wskazana" – napisał w piątek w mediach społecznościowych Szymon Hołownia.

"Jestem jednym z niewielu polityków w Polsce, który – podkreślam – regularnie spotyka się z przedstawicielami obu śmiertelnie skłóconych obozów. Twardo stoję na stanowisku, że – zwłaszcza w obecnych czasach – politycy różnych opcji powinni ze sobą rozmawiać, inaczej pozabijamy się nawzajem. Uważam to za normę, nie za odstępstwo od niej, i nadal będę tak właśnie, jako marszałek Sejmu, postępował" – przekonywał.

