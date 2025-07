"To jest dobry moment". Jasna deklaracja po spotkaniu Hołowni z politykami PiS

Nie milkną echa nocnego spotkania do jakiego doszło w mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana. Według ustaleń mediów, wzięli w nim udział, oprócz gospodarza, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. Sprawa ta była szeroko komentowana w niedzielnym programie "Śniadanie Rymanowskiego" na antenie Polsat News.

Schetyna uderza w Hołownię. "Chciał pokazać możliwość własnej gry"

Lidera Polski 2050 zaatakował senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, który postrzega zachowanie Hołowni jako demonstrację przed rozmowami koalicyjnymi. – Chodziło o to, żeby pokazać swoją podmiotowość i możliwość własnej politycznej gry. Uważam, że to jest bardzo nieszczęśliwe. Uważam, że to jest niedobre, co się stało dla nas, dla koalicji rządzącej. To nigdy nie buduje zaufania, zawsze je zabiera – stwierdził.

Spotkanie marszałka Sejmu z politykami Prawa i Sprawiedliwości Schetyna ocenił jako "błąd", który przede wszystkim zaszkodził samemu Hołowni.

Stanowcza deklaracja. "Nie będzie koalicji Polski 2050 z PiS"

Do sprawy odniósł się również Maciej Żywno z Polski 2050. Polityk przypomniał, że liderzy różnych opcji politycznych spotykają się w różnych miejscach i różnych porach. Przyznał, że być może faktycznie pewną niezręcznością było miejsce, w którym doszło akurat do tego spotkania. Z ust polityka partii Szymona Hołowni padła jednoznaczna deklaracja. – Chyba to jest dobry moment, żeby jasno i wyraźnie podkreślić, że nie było, nie ma i nie będzie mowy o tym, żeby Polskę 2050 robiła koalicję z Prawem i Sprawiedliwością – zapewnił.

Na tym jednak nie koniec. Żywno ujawnił bowiem, że doszło do wewnętrznego spotkania partii, na którym dyskutowano o tej sprawie. – Rozmawialiśmy z marszałkiem przez weekend również jako Rada Krajowa. To naturalne, że kiedy wzbudziło to tyle emocji, to także jako Polska 2050 wyjaśniliśmy sobie tą kwestie wewnętrzne – poinformował.

