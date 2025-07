"Chyba się rozpłacze", "pajac". Koalicja wściekła na Hołownię

W nocy z czwartku na piątek marszałek Sejmu Szymon Hołownia, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz wicemarszałek Senatu Michał Kamiński spotkali się w warszawskim mieszkaniu europosła Adama Bielana. Koalicjanci Polski 2050 nie kryją oburzenia.

O nocne spotkanie Jarosław Kaczyński został zapytany podczas konferencji w Rosówku na granicy z Niemcami. – Mówiliśmy w pełnej dyskrecji. Dlaczego ta dyskrecja została gwałtownie przerwana, tego nie wiem. Na pewno nie były to sprawy te, co do niektórych niektórzy się domyślają. My realistycznie podchodziliśmy do sytuacji, także w tej obecnej koalicji – wskazał polityk. – Takie sprawy, jak te, o których generalnie tu wspominałem – dodał, sugerując, że chodziło o temat naporu migrantów z zachodniej granicy.

W koalicji już wszyscy mają dość Hołowni

"Szymon Hołownia jest opozycją wobec rządu, który sam tworzy. Rozwścieczył już całą koalicję i się nie zatrzymuje" – donosi "Newsweek". Jeden z polityków PO pytany, kto w koalicji rządowej jest najbardziej irytujący, odpowiada: – Szukam w pamięci i nie znajduję innego kandydata poza Szymonem Hołownią. On nie ma doświadczenia politycznego, parlamentarnego ani urzędniczego. Ma za to ogromny talent kabaretowy i medialny.

Kto inny zwraca uwagę: – Szymon ciągle podnosi ciśnienie innym. A w tej koalicji są już oprócz niego trzy strony i wszyscy są politykami bardziej doświadczonymi od niego. On nie bierze tego pod uwagę.

"Wszyscy zaciskają więc zęby, gryzą się, przynajmniej publicznie, w języki i jadą dalej. A Hołownia jest coraz ostrzejszą wewnętrzną opozycją" – czytamy. Hołownia ma już dość Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty (któremu lider Polski 2050 chciałby odebrać należny fotel marszałka), a nawet wicepremier, szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. – Władek był już skrajnie zmęczony Hołownią. Jak jest interes polityczny, to trzeba się z pajacem prowadzać, a jak ten interes znika, to zostaje tylko poczucie: "Uff, to już za mną". Hołowni nie da się już słuchać. On musi gadać o wszystkim, nie wie, ale się wypowie. Ma takie ego, że zasłania mu ono świat – opowiada informator z PSL. Ktoś inny nazywa marszałka "pajacem".





