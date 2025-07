Nie milkną echa nocnego spotkania, do którego doszło w mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana. Według ustaleń mediów, wzięli w nim udział, oprócz gospodarza, marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz wicemarszałek Senatu z PSL Michał Kamiński.

Spotkanie Hołowni z politykami PiS komentowali goście programu "Kawa na ławę" na antenie TVN24.

Koalicjanci krytykują Hołownię. "Katastrofa wizerunkowa"

– To jest katastrofa wizerunkowa na wielu poziomach. Szymon Hołownia dał się rozegrać jak dziecko przez dwie stare polityczne wygi – Adama Bielana i Michała Kamińskiego – stwierdził Krzysztof Śmiszek. Jego zdaniem marszałek Sejmu "powinien wytłumaczyć Polsce, Polkom i Polakom, którzy głosowali na koalicję 15 października, co było tak pilne, aby spotykać się o 00:00 czy 1:00 w nocy w mieszkaniu prywatnym z osobami, które mają zarzuty, jak Adam Bielan, za nieprawidłowości finansowe".

– Różne domysły, legendy i mity rosną wokół tej wizyty. Tak naprawdę dzisiaj marszałek Hołownia ma jedno zadanie: wytłumaczyć, po co było to spotkanie – kontynuował. – Są też takie teorie, które mówią, że Szymon Hołownia dogaduje się z Prawem i Sprawiedliwością, żeby złamać umowę koalicyjną, i żeby Prawo i Sprawiedliwość poparło marszałka Hołownię na drugą połowę kadencji – dodał.

Zgodnie z umową koalicyjną, w listopadzie br. ma nastąpić zmiana na stanowisku marszałka Sejmu. Hołownię ma zastąpić współprzewodniczący Nowej Lewicy, obecnie wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty. Pojawiły się jednak głosy, że lider Polski 2050 nie chce zrezygnować z funkcji drugiej osoby w państwie.

Kaczyński zabrał głos. "O tym żeśmy rozmawiali"

Podczas niedzielnej konferencji prasowej Jarosław Kaczyński został zapytany o spotkanie z Szymonem Hołownią.

– Na pewno nie rozmawialiśmy o sprawach, których niektórzy się domyślają. My realistycznie podchodzimy do sytuacji, także w obecnej koalicji. Natomiast takie sprawy jak te, o których tak generalnie tu wspominałem, to znaczy, że trzeba Polskę – to słowo jest całkowicie uzasadnione – ratować, to o tym żeśmy rozmawiali – oznajmił Kaczyński. – To jest polityka. Krok po kroku. Jak przejdziemy drogę, będę zadowolony – dodał.

