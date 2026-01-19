Sensacyjny sondaż. Tusk może się obawiać

Najnowszy sondaż United Surveys by IBRiS przeprowadzony dla Wirtualnej Polski pokazuje zmianę preferencji wyborczych Polaków.

Zgodnie z wynikami badania, gdyby wybory odbyły się w połowie stycznia, zwyciężyłoby Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 31,8 proc. To wzrost o 5,9 pkt proc. w porównaniu do badania z początku stycznia (od 2 do 4 stycznia). Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 26,2 proc. respondentów. To spadek aż o 4,7 pkt proc. względem poprzedniego pomiaru. Na najniższym stopniu podium Konfederacja z poparciem na poziomie 14 proc. (wzrost o 2,8 pkt proc.).

Kolejne są: ugrupowanie Grzegorza Brauna – Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 7,1 proc. (spadek o 2,6 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu dla Wirtualnej Polski).Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica, na którą oddanie głosu zadeklarowało 5,9 proc. respondentów (spadek o 2,3 pkt proc.).

Poza Sejmem znalazłoby się PSL, które może liczyć na 4,8 proc. i Polska 2050 – 2,3 proc. poparcia. Partia Razem – z wynikiem 2,7 proc. – również nie znalazłaby się w Sejmie.

Przeliczenie na mandaty

Wyniki procentowe, zostały przeliczone na mandaty przez prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. WP wskazuje, że do Sejmu dostałoby się 5 komitetów z takimi wynikami:

Prawo i Sprawiedliwość: 190 mandatów,

Koalicja Obywatelska: 153 mandaty,

Konfederacja: 72 mandaty,

Konfederacja Korony Polskiej (G. Braun): 26 mandatów,

Lewica: 19 mandatów.

Sondaż został przeprowadzony przez pracownię United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski. Badanie zrealizowano w dniach 16-18 stycznia 2026 roku, co zapewnia aktualny obraz nastrojów społecznych z połowy miesiąca. Pomiar wykonano na reprezentatywnej próbie n=1000 dorosłych Polaków.

