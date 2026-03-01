W jakim stanie jest Ameryka? Nie trzeba słuchać orędzia o stanie państwa wygłoszonego przez Donalda Trumpa, można obejrzeć końcówkę finałowego meczu w hokeja na lodzie z zimowych igrzysk 2026. Ameryka jest w takim właśnie stanie. Zwycięska, mocna, dumna z siebie i… SZCZĘŚLIWA. Ameryka czuje się tak, jak ten zawodnik (Jack Hughes), który wbił zwycięskiego gola. Oto jego pierwsze słowa po tym, gdy Ameryka zdobyła złoty medal: „Kocham USA. Kocham moją drużynę. Jestem dumny, że jestem Amerykaninem”.

Gdy to mówił, miał wybite przednie zęby i krew w ustach, ale uśmiech szeroki i szczęście na twarzy. Zęby stracił w trakcie meczu – dostał kijem hokejowym. Pierwszą osobą, która znalazła się przy nim po tym, jak padł na lód, był jego starszy brat, który gra w tej samej drużynie. Obejrzał uszkodzenia i mówi: „To tylko odłamki zębów. Wypluj i możesz grać”. Taki jest stan Ameryki: wybili ci zęby, to spluń i graj dalej.