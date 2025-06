Poważny problem z deregulacją. Chodzi o ruch drogowy

Zdaniem wspomnianych organizacji, proponowane rozwiązania utrudnią, a w konsekwencji uniemożliwią prowadzenie testów pojazdów zautomatyzowanych w Polsce i zmuszą firmy do przenoszenia swoich prac za granicę.

Celem nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, nad którą trwają prace w Ministerstwie Infrastruktury, miało być odblokowanie testów pojazdów zautomatyzowanych i wsparcie sektora B+R w motoryzacji. W rzeczywistości, w ocenie branży, choć projekt określany jest mianem deregulacyjnego, wprowadza szereg nowych, skomplikowanych wymogów proceduralnych i kosztowych.

Sprzeciw branży wobec jednej z propozycji deregulacji

"Projekt mnoży bariery – od obowiązku gruntownego planowania każdej trasy, przez konieczność składania sprawozdań mogących godzić w tajemnice przedsiębiorstwa, po opłatę za każdą zmianę listy testowanych pojazdów, mimo że w praktyce wystarczyłoby podanie numeru rejestracyjnego w sprawozdaniu końcowym. Trudny do przyjęcia dla branży jest również wymóg precyzyjnego określania poszczególnych dróg testowych. W praktyce wybór trasy następuje tuż przed jazdą i zależy od warunków atmosferycznych czy dostępności infrastruktury. Branża postuluje, aby w zezwoleniu zamiast szczegółowych odcinków widniał ogólny obszar działania, co pozwoli na elastyczność niezbędną przy projektach badawczych oraz uniknie wielotygodniowych opóźnień związanych z uzyskiwaniem kolejnych opinii" – powiedział prezes SDCM Tomasz Bęben, cytowany w komunikacie.

Branża zdecydowanie sprzeciwia się propozycji, aby każde dodanie nowego modelu do zezwolenia testowego wymagało nowego wniosku i opłaty. W świetle projektu organizatorowi prac badawczych przysługuje prawo zmiany warunków zezwolenia wyłącznie poprzez ponowne formalności oraz dodatkowe koszty, co jest rozwiązaniem biurokratycznym i antybiznesowym. W zamian branża proponuje, aby organizator mógł w trakcie ważności zezwolenia złożyć wniosek o jego zmianę, a decyzja powinna zapaść w 7 dni, wskazano w materiale.

"Projekt tworzy bariery"

"Projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, który miał odblokować testy pojazdów zautomatyzowanych i autonomicznych, zamiast tego tworzy bariery dla rozwoju innowacji w Polsce. Liczne procedury, uznaniowość decyzji i kosztowne wymogi grożą tym, że firmy przeniosą swoje zespoły B+R za granicę. W czasie, gdy globalna motoryzacja inwestuje w autonomizację, digitalizację i elektryfikację, Polska zachowuje się jakby innowacji w generującym 8 proc. PKB sektorze gospodarki wprowadzać nie chciała. Mobilność będzie autonomiczna, dzięki naszym badaniom lub bez nich. Bez pilnej korekty przepisów utracimy szansę na udział w wartym miliardy rynku nowej mobilności i rozwój miejsc pracy w regionach, takich jak Śląsk. Apelujemy o realną deregulację – uproszczenie procedur i stworzenie warunków dla testowania, a nie ich blokowania. Od tego, jakie decyzje zapadną dziś, zależy miejsce Polski w motoryzacji jutra" – dodał dyrektor zarządzający PSNM Maciej Mazur.

W projekcie Krajowemu Koordynatorowi Prac Badawczych przyznano szerokie uprawnienia uznaniowe do oceny, czy planowane badania mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, co w praktyce daje mu prawo do jednostronnego zawieszania lub cofania zezwoleń bez przejrzystych kryteriów i możliwości odwołania się od decyzji. Ponadto, przewidziano też obowiązek uzyskania opinii aż trzech różnych organów – komendy wojewódzkiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz zarządcy ruchu drogowego. Branża stoi na stanowisku, że zamiast skomplikowanych opinii powinno wystarczyć poinformowanie tych organów o planowanych badaniach.

"W sytuacji, gdy administracja nie uwzględni kluczowych postulatów branży, wiele firm z sektora B+R może przenieść swoje zespoły i inwestycje do krajów bardziej sprzyjających innowacjom, co poważnie zagrozi szansom Polski na rozwój sektora motoryzacyjnego opartego na technologiach podwójnego zastosowania, oraz na budowanie przewagi konkurencyjnej w Europie" – podsumowano w materiale.

Czytaj też:

Koniec z pozwoleniami na budowę. Rząd podjął decyzjęCzytaj też:

Milczące załatwianie spraw w urzędach. Rząd przyjął projekt