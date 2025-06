Koniec z pozwoleniami na budowę. Rząd podjął decyzję

Zmiany dotyczyć będą poszerzenie stosowania zgłoszeń w miejsce zezwoleń, ułatwienia dla rolników w zakresie zbiorników wodnych oraz w zakresie instalacji OZE.

"Nowe przepisy przewidują przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zmniejszenie obciążeń dla inwestorów. Projekt odpowiada na postulaty obywateli, firm i samorządów. Redukuje formalności i koszty oraz skraca czasu potrzebny na realizację inwestycji – zarówno prywatnych, jak i publicznych. Przyjęte rozwiązania to kolejne działania deregulacyjne rządu" – czytamy w komunikacie.

Uproszenie procedur inwestycyjno-budowlanych

* Uproszczony zostaje proces inwestycyjno-budowlany. Oznacza to, że wystarczy zgłoszenie zamiast pozwolenia m.in. dla:

– wolno stojących przydomowych budowli ochronnych, o powierzchni użytkowej do 35 m² (bez zmiany zewnętrznych ścian i konstrukcji);

– wolno stojących budynków użyteczności publicznej, o powierzchni użytkowej do 200 m²;

– kontenerów telekomunikacyjnych do 35 m² i 3 m wysokości;

– boisk i kortów służących nie tylko rekreacji, ale też sportowi;

– przydomowych zadaszonych tarasów (do 50 m² powierzchni zadaszenia); tarasy do 35 m² powierzchni zadaszenia – bez zgłoszenia;

– bezodpływowych zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o łącznej pojemności do 15 m3; zbiorniki do 5m3 – bez zgłoszenia;

– przepustów do 20 m długości i o przekroju wewnętrznym do 3 m² oraz wylotów do cieków naturalnych.

Korzystne zmiany dla rolników

* Nowe przepisy ułatwią także życie rolnikom.

– Będą oni mogli budować zbiorniki na wody opadowe i roztopowe do 30 m³, jako uzupełnienie zabudowy zagrodowej na istniejących działkach siedliskowych, na zgłoszenie – bez konieczności projektu budowlanego.

– Ułatwienie przyspieszy pozyskiwanie funduszy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i programów, takich jak "Moja Woda".

* Zmiany obejmą również budowę basenów i oczek wodnych.

* Instalacje do 50 m² będą mogły być realizowane bez zgłoszenia, również przy budynkach rekreacji indywidualnej, a baseny do 15 m² i oczka do 10m² – w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

* Ułatwienia obejmą ponadto odnawialne źródła energii.

– Montaż mikroinstalacji wiatrowych do 3 m i magazynów energii do 20 kWh możliwy będzie bez formalności budowlanych.

– Instalacje wyższe (do 12 m) wymagać będą tylko projektu architektoniczno-budowlanego.

* Ważną zmianą będzie wprowadzenie mechanizmu "żółtej kartki", czyli ostrzeżenia organów nadzoru budowlanego kierowanego do inwestora, w przypadku dokonania przez niego istotnych odstąpień od dokumentacji projektowej – bez rozpoczynania postępowania administracyjnego.

– Rozwiązanie oznacza, że nadzór budowlany da inwestorowi najpierw szansę na naprawienie nieprawidłowości (likwidację istotnego odstąpienia), a postępowanie administracyjne przeprowadzi dopiero, gdy inwestor nie naprawi nieprawidłowości.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie zasadniczo po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

