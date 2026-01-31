Na to w kwestii migracji UE umówiła się z Indiami. Bryłka pokazała dokument

Komisja Europejska poinformowała we wtorek (27 stycznia), że UE i Indie zakończyły negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu. Według KE, porozumienie zakłada m.in. obniżenie ceł na europejskie towary, w tym samochody i alkohole.

Ministerstwo Handlu Indii podaje więcej szczegółów ws. współpracy UE-Indie w zakresie migracji – wskazała europoseł Konfederacji Anna Bryłka. Polityk cytuje poszczególny zapisy umowy.

Umowa ustanawia "gwarantowany system tymczasowego wjazdu i pobytu dla profesjonalistów, w tym osób odwiedzających firmy, osób przeniesionych wewnątrz firmy, dostawców usług kontraktowych i niezależnych specjalistów; – Indie i UE uzgodniły konstruktywne ramy umożliwiające zawarcie w ciągu 5 lat umów o zabezpieczeniu socjalnym ze wszystkimi państwami członkowskimi UE oraz dalsze sprzyjające ramy dla wjazdu studentów z Indii na studia i ubiegania się o wizę po zakończeniu studiów; – ułatwia się przemieszczanie pracowników (oraz ich małżonków i osób na ich utrzymaniu) indyjskich przedsiębiorstw z siedzibą w UE we wszystkich sektorach usług".

twitter

Najpierw Mercosur, teraz Indie. Co dalej z rolnictwem w UE?

Według wiceministra spraw zagranicznych Ignacego Niemczyckiego, w umowie UE-Indie "mamy praktycznie całkowite wyłączenie kwestii rolnych, więc tutaj nie ma absolutnie powodu do obaw, takich jak były w przypadku Mercosuru", czyli grupą państw Ameryki Południowej.

17 stycznia Unia Europejska podpisała umowę z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem mimo protestów rolników, którzy obawiają się gwałtownego wzrostu importu taniej żywności. Przeciwko porozumieniu z Mercosurem głosowały: Polska, Francja, Irlandia, Węgry i Austria. Od głosu wstrzymała się Belgia.

W środę 21 stycznia w Parlamencie Europejskim przeszedł wniosek o skierowanie umowy UE-Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, aby sprawdzić zgodność porozumienia z unijnymi traktatami.

Czytaj też:

"Czy polski rząd wie, co jest w umowie?". Szydło bije na alarm