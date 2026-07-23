Rosjanie będą produkować paliwo jądrowe w Niemczech. Jest zgoda rządu

Władze niemieckiego kraju związkowego Dolna Saksonia wydały zgodę na rozpoczęcie przez należący do francuskiej spółki Framatome zakład w Lingen produkcji paliwa jądrowego we współpracy z rosyjskim państwowym koncernem Rosatom – podaje Reuters.

Zezwolenie dotyczy produkcji zestawów paliwowych dla reaktorów typu WWER (VVER), które są eksploatowane m.in. w Europie Środkowej i Wschodniej. Framatome zamierza prowadzić działalność na podstawie umowy licencyjnej z należącą do Rosatomu spółką TVEL.

Ministerstwo środowiska Dolnej Saksonii poinformowało, że zgodnie z obowiązującym niemieckim prawem atomowym nie istniały podstawy prawne do odrzucenia wniosku.

Federalne ministerstwo środowiska podkreśliło z kolei, że ewentualne ograniczenia współpracy z rosyjskim sektorem jądrowym powinny wynikać z sankcji na poziomie Unii Europejskiej.

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Obecnie unijne restrykcje nie obejmują rosyjskiego przemysłu nuklearnego z powodu braku jednomyślności państw członkowskich.

Framatome oceniło, że projekt przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Europy oraz umożliwi operatorom reaktorów zależnych dotąd od rosyjskich dostaw stopniowe uniezależnienie się od importu paliwa z Rosji. Firma zaznaczyła, że produkcja w Niemczech ma stanowić rozwiązanie przejściowe.

Licencja została wydana pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymogów bezpieczeństwa. Rosyjscy pracownicy nie będą mogli przebywać na terenie zakładu, a działalność będzie podlegała zewnętrznym audytom bezpieczeństwa.

Niemiecki rząd deklaruje jednocześnie, że nadal będzie zabiegał o rozszerzenie unijnych sankcji na rosyjski sektor energetyki jądrowej, choć dotychczas państwa UE nie osiągnęły w tej sprawie porozumienia.

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