Tylu Rosjan popiera Putina. Są wyniki nowego sondażu

Fundacja Opinii Publicznej (FOM) odnotowała spadek notowań Władimira Putina o pięć punktów procentowych w ciągu ostatniego tygodnia. Obecnie wynosi ono 66 proc. Jest to najbardziej znaczący spadek notowań rosyjskiego przywódcy od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.

Nieznacznie spadło zaufanie do Władimira Putina

Według sondażu FOM zaufanie do przywódcy Rosji również nieznacznie spadło – z 69 proc. do 67 proc.

Prokremlowskie sondaże, Rosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej (WCIOM), również odnotowują spadek notowań Władimira Putina. Według WCIOM, poparcie dla działań przywódcy Rosji spadło o 0,9 punktu procentowego do 65,1 proc. między 6 a 12 lipca, a zaufanie do niego spadło o 1,3 punktu procentowego – do 71 proc.

Tylu Rosjan nie popiera działań Putina

Odsetek osób "niepopierających" działań Władimira Putina, według danych WCOIM, osiągnął 23,4 proc. i praktycznie zrównał się z odsetkiem osób, które "nie popierają" pracy rządu (24,4 proc.).

Na początku lipca WCIOM odnotował najszybszy spadek zaufania do Władimira Putina od początku wojny. W ciągu jednego tygodnia spadło ono o 1,8 punktu procentowego.

Sondaże FOM i WCIOM zaczęły odnotowywać spadek notowań Władimira Putina wiosną 2026 roku. Spadek był związany m.in. z ograniczeniami internetu i blokadą Telegramu.

Rosyjski niezależny politolog Greg Amnuel w rozmowie z Polskim Radiem ostrzegał, że rosnące niezadowolenie społeczne na razie nie przełoży się na masowe bunty przeciwko Władimirowi Putinowi. Ocenił, że "marsz z pustymi garnkami to jedno, a obalenie reżimu to coś zupełnie innego".

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