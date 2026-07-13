Putin przerywa milczenie. Zabrał głos w sprawie Krymu

Podczas forum "All for Victory!" Władimir Putin miał okazję obejrzeć wystawę nowych rozwiązań dla wojsk rosyjskich biorących udział w wojnie przeciwko Ukrainie.

Putin przemówił w sprawie Krymu

Komentując dostawy paliw do Rosji, rosyjski przywódca powiedział, że sytuacja będzie się "stopniowo stabilizować". Dodał, że dotyczy to również tymczasowo okupowanego Krymu.

– Dotyczy to również Krymu. Ponieważ już teraz rozpoczynają się prace nad stworzeniem takiego systemu zaopatrzenia, do którego przeciwnik będzie miał ogromny problem – dodał.

Sytuacja na Krymie się pogorszyła. Kryzys paliwowy w Rosji

Sytuacja z zaopatrzeniem w energię elektryczną na tymczasowo okupowanym Krymie pogorszyła się ze względu na ataki ukraińskich sił obronnych na infrastrukturę energetyczną. Regiony regularnie pozostają bez prądu, czasami przez kilka dni, a w większości przypadków nie ma planowanych przerw w dostawie.

W dniach 12-13 lipca ukraińskie Bezzałogowe Siły Systemowe zaatakowały most energetyczny Kubań-Krym oraz 11 węzłów energetycznych na okupowanych przez Rosję terytoriach.

W nocy z 11 na 12 i z 12 na 13 lipca ukraińskie Siły Systemów Bezzałogowych zaatakowały dziewięć podstacji energetycznych o różnej mocy oraz kluczowy punkt przesyłu energii elektrycznej na moście energetycznym Kubań-Krym, łączącym Rosję z Krymem. W ciągu kolejnych dwóch dni został on trafiony po raz drugi.

Kryzys paliwowy w Rosji i na okupowanych terytoriach zaostrza się na skutek trwających ukraińskich strajków w rafineriach ropy naftowej. Niedobory paliwa silnikowego, wcześniej występujące w okupowanym Sewastopolu i na Krymie, rozprzestrzeniły się na stołeczny region.

Władze rosyjskie ogłosiły stan wyjątkowy na Krymie i w Sewastopolu.

Czytaj też:

64 tys. ukraińskich dronów zaatakowało Rosję od początku roku Czytaj też:

Rafineria Rosnieftu zaopatrująca Moskwę częściowo sparaliżowana