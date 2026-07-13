Putin przerywa milczenie. Zabrał głos w sprawie Krymu
Udostępnijdodaj Skomentuj
Świat

Putin przerywa milczenie. Zabrał głos w sprawie Krymu

Dodano: 
Prezydent Rosji Władimir Putin
Prezydent Rosji Władimir Putin Źródło: PAP/EPA / YACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL
Władimir Putin poinformował, że Rosja pracuje nad stworzeniem nowego systemu dostaw produktów naftowych na tymczasowo okupowany Krym.

Podczas forum "All for Victory!" Władimir Putin miał okazję obejrzeć wystawę nowych rozwiązań dla wojsk rosyjskich biorących udział w wojnie przeciwko Ukrainie.

Putin przemówił w sprawie Krymu

Komentując dostawy paliw do Rosji, rosyjski przywódca powiedział, że sytuacja będzie się "stopniowo stabilizować". Dodał, że dotyczy to również tymczasowo okupowanego Krymu.

– Dotyczy to również Krymu. Ponieważ już teraz rozpoczynają się prace nad stworzeniem takiego systemu zaopatrzenia, do którego przeciwnik będzie miał ogromny problem – dodał.

Sytuacja na Krymie się pogorszyła. Kryzys paliwowy w Rosji

Sytuacja z zaopatrzeniem w energię elektryczną na tymczasowo okupowanym Krymie pogorszyła się ze względu na ataki ukraińskich sił obronnych na infrastrukturę energetyczną. Regiony regularnie pozostają bez prądu, czasami przez kilka dni, a w większości przypadków nie ma planowanych przerw w dostawie.

W dniach 12-13 lipca ukraińskie Bezzałogowe Siły Systemowe zaatakowały most energetyczny Kubań-Krym oraz 11 węzłów energetycznych na okupowanych przez Rosję terytoriach.

W nocy z 11 na 12 i z 12 na 13 lipca ukraińskie Siły Systemów Bezzałogowych zaatakowały dziewięć podstacji energetycznych o różnej mocy oraz kluczowy punkt przesyłu energii elektrycznej na moście energetycznym Kubań-Krym, łączącym Rosję z Krymem. W ciągu kolejnych dwóch dni został on trafiony po raz drugi.

Kryzys paliwowy w Rosji i na okupowanych terytoriach zaostrza się na skutek trwających ukraińskich strajków w rafineriach ropy naftowej. Niedobory paliwa silnikowego, wcześniej występujące w okupowanym Sewastopolu i na Krymie, rozprzestrzeniły się na stołeczny region.

Władze rosyjskie ogłosiły stan wyjątkowy na Krymie i w Sewastopolu.

Czytaj też:
64 tys. ukraińskich dronów zaatakowało Rosję od początku roku Czytaj też:
Rafineria Rosnieftu zaopatrująca Moskwę częściowo sparaliżowana

Źródło: DoRzeczy.pl / pravda.com.ua
Czytaj także