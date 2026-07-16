Koniec spekulacji? Czarnek ujawnia, jak naprawdę wyglądają jego relacje z Kaczyńskim

Kandydat PiS na premiera zapewnia, że nie doszło do żadnego konfliktu z Jarosławem Kaczyńskim. W rozmowie z "Super Expressem" Czarnek odniósł się do spekulacji dotyczących jego relacji z liderem PiS. – Między mną a prezesem Jarosławem Kaczyńskim nie ma i nie było żadnej różnicy zdań. Polską racją stanu jest, by Rosja nie wygrała wojny z Ukrainą i tak samo, by Ukraina respektowała nasze interesy, a nade wszystko aby wyzbyła się kultu ludobójczego banderyzmu – powiedział.

Burza po słowach o Ukrainie

Polityczna burza wybuchła po wypowiedzi Przemysława Czarnka na antenie TV Republika. Polityk stwierdził kilka dni temu, że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w Unii Europejskiej i NATO, aby wywrzeć presję na Ukrainę. – Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich – mówił. Dodał również, że Ukraina powinna zmienić swoją politykę wobec Polski, zwłaszcza w kwestiach historycznych.

Na słowa Czarnka zareagował Jarosław Kaczyński. Prezes PiS opublikował wpis, w którym podkreślił, że stanowisko partii pozostaje niezmienne. – Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna. To kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa. Sprawa wypowiedzi pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii – napisał.

Czarnek o stowarzyszeniach w PiS

W rozmowie z "Super Expressem" Przemysław Czarnek odniósł się także do środowego posiedzenia władz PiS dotyczącego funkcjonowania stowarzyszeń działających w partii. – Uchwały wczorajszego prezydium komitetu politycznego, w obliczu miażdżących argumentów prawnych, zwłaszcza w obszarze finansowania partii politycznych, zostały podjęte jednomyślnie przez przedstawicieli różnych nurtów PiS. Wszyscy członkowie PiS muszą się do nich zastosować. Mam nadzieję, że zrobi to także Mateusz Morawiecki. Działanie stowarzyszeń wewnątrz PiS i finansowanie przez nie działalności politycznej oznacza brak subwencji dla PiS. A bez tego nie będzie możliwości prowadzenia kampanii – powiedział.

Dodał również, że wszelkie spotkania i rozmowy wewnątrz ugrupowania są potrzebne.

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