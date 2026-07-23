Żurek uderza w Mejzę. Chodzi o immunitet posła

Chodzi o śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu dotyczące nieprawidłowości przy realizacji projektów szkoleniowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Postępowanie dotyczy programów "Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II" oraz "Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim – edycja II", realizowanych w latach 2019–2021. Projekty były prowadzone przez Województwo Lubuskie, a ich operatorami były Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze oraz Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim.

Oskarżenia pod adresem polityka

Według ustaleń śledczych, między marcem a sierpniem 2020 roku Mejza, prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą "Future Wolves Łukasz Mejza", miał działać wspólnie z inną osobą w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Prokuratura zarzuca, że wprowadził w błąd Agencję Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze co do sposobu finansowania wkładu własnego uczestników szkoleń oraz zasad ich rekrutacji.

Prokuratura wskazuje również, że w dokumentacji związanej z realizacją projektu miało dojść do poświadczenia nieprawdy w fakturach dotyczących wydatków, które nie powinny podlegać refundacji. Według śledczych miało to doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez Agencję Rozwoju Regionalnego na kwotę 66 250 zł, powodując rzeczywistą szkodę w wysokości 49 687,50 zł.

Mejza ma nadal immunitet

Na obecnym etapie postępowania prokuratura nie może jednak przedstawić posłowi zarzutów. Powodem jest przysługujący mu immunitet parlamentarny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami konieczna jest zgoda Sejmu na pociągnięcie parlamentarzysty do odpowiedzialności karnej, chyba że sam zrzeknie się immunitetu.

Prokuratura podkreśla, że skierowanie wniosku do Sejmu ma umożliwić kontynuowanie postępowania karnego zgodnie z obowiązującymi procedurami.

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