Poseł wejdzie do klatki? Ujawniono nazwisko przeciwnika

Według doniesień dziennika "Rzeczpospolita", poseł niezrzeszony Łukasz Mejza podpisał umowę z federacją Prime MMA i jesienią zawalczy w klatce. Jego rywalem ma być Jacek Murański, którzy przyznał: – Tak, podpisałem już regulamin walki z Mejzą.

Sam polityk nie potwierdził dotychczas tych doniesień. – Są poważne oferty, nawet kilka, i wierzę, że dojdziemy do porozumienia, ale jeszcze kontraktu nie podpisałem – oświadczył.

Mejza wchodzi w świat freak fightów

Pierwsze pogłoski o wejściu Mejzy do freak fightów pojawiły się już w kwietniu, kiedy parlamentarzysta był jeszcze członkiem klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. W maju "Rzeczpospolita" pisała, że pojedynek Mejzy może odbyć się w tak zwanej formule dirty street boxing, określanej jako "brudny boks uliczny". To jedna z najbardziej brutalnych odmian walk stosowanych na galach freak fightowych. Oprócz klasycznych ciosów bokserskich dopuszczone są m.in. uderzenia głową, łokciami czy backfisty.

Łukasz Mejza pojawiał się już na imprezach freak fightowych na widowni. Podczas gal występują celebryci, influencerzy i youtuberzy, a coraz częściej także osoby związane ze światem polityki. Jedną z najbardziej znanych zawodniczek jest Marianna Schreiber, była żona posła PiS Łukasza Schreibera. W kwietniu podczas gali Prime MMA w Nysie walczyli ze sobą jej dwaj byli partnerzy: były poseł PiS Przemysław Czarnecki i były asystent Grzegorza Brauna Piotr Korczarowski.

"Postać znana". Kim jest Jacek Murański?

Jacek Murański to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskich freak fightów. Występował m.in. na galach Prime MMA i Fame MMA. Znany jest z agresywnego stylu bycia, ostrych konfliktów medialnych i udziału w głośnych konferencjach prasowych. W przeszłości walczył m.in. z Marcinem Najmanem oraz Arkadiuszem Tańculą.

Głośno o Murańskim zrobiło się niespodziewanie tuż przed drugą turą ubiegłorocznych wyborów prezydenckich. Na antenie Polsat News premier Donalda Tuska powoływał się na Murańskiego, który oskarżał Karola Nawrockiego o związki ze środowiskiem sutenerów.

– Jacek Murański. Postać znana, także panu Nawrockiemu. Znana m.in. z walk MMA, także aktor w niedużych rolach. Murański pod nazwiskiem: "Wiem o tzw. kompromatach, hakach, którymi chwalił się Patryk Masiak, »Wielki Bu«, i o przełożeniu, które ma na Karola Nawrockiego – mówił Tusk.

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