W Sejmie powstanie nowe koło? "Rozmowy z kolejnym z parlamentarzystów"

"Dziś złożyłem rezygnację z członkostwa w Klubie Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość. Serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom z PiS za lata świetnej współpracy. Pozostanę posłem niezrzeszonym skupionym na pracy dla Polski" – napisał w czwartek na platformie X Janusz Kowalski. Z kolei rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek przekazał, że konsekwencją decyzji Kowalskiego jest jego wystąpienie z partii.

To już drugi poseł, który opuścił klub PiS w tym tygodniu. W środę z członkostwa zrezygnował Łukasz Mejza. "W poczuciu odpowiedzialności za Polskę i obóz patriotyczny, po rozmowie z kierownictwem Partii i Klubu, podjąłem decyzję o wystąpieniu z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Podkreślam również, że członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie byłem" – oświadczył w mediach społecznościowych.

Koło poselskie Ruchu Obrony Granic?

Dziennikarz Telewizji Republika Michał Jelonek przekazał, że według jego ustaleń, Janusz Kowalski zasili szeregi Ruchu Obrony Granic, kierowanego przez Roberta Bąkiewicza. Ujawnił również, że ROG ma prowadzić działania zmierzające do powstania koła w Sejmie. "Zaawansowane rozmowy prowadzone są również z kolejnym z parlamentarzystów" – zdradził Jelonek.

"Wiele wskazuje na to, że Ruch Obrony Granic wchodzi na polityczną scenę z myślą o samodzielnym starcie w wyborach parlamentarnych w 2027 roku, co przekłada się na intensyfikację działań i zebranie podpisów pod inicjatywą ustawodawczą, dotyczącą sprzeciwu wobec migracji i unijnego Paktu Migracyjnego – jak mówią mi działacze ROG" – czytamy.

Czym jest Ruch Obrony Granic?

Ruch Obrony Granic (ROG) to ogólnopolska inicjatywa społeczna powołana przez Roberta Bąkiewicza, której celem jest obrona Polski przed masową migracją i zagrożeniami z nią związanymi.

"ROG sprzeciwia się planom, które mogłyby prowadzić do przymusowego osiedlania migrantów w Polsce i zmiany struktury naszego społeczeństwa. Ruch ma za zadanie budować świadomość społeczną, organizować obywateli oraz wywierać wpływ na politykę państwa, zawsze w sposób zgodny z prawem i w duchu patriotyzmu" – czytamy na stronie ROG.

