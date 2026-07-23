Niemieccy żołnierze w Polsce. "Takie rzeczy tylko za Tuska"

O rozpoczęciu wspólnych działań poinformował Sztab Generalny Wojska Polskiego, a premier Donald Tusk skomentował je wpisem w mediach społecznościowych: "Polscy i niemieccy żołnierze razem wzmacniają granicę z Rosją. Takie rzeczy możliwe tylko za Tuska".

Niemieccy żołnierze wzmacniają wschodnią granicę Polski

Jak przekazał rzecznik Sztabu Generalnego WP płk Marek Pietrzak, niemieccy żołnierze wykonują zadania na zaproszenie strony polskiej. Działają w rejonie odpowiedzialności 16. Dywizji Zmechanizowanej wspólnie z polskimi pododdziałami inżynieryjnymi.

Prace obejmują rozbudowę infrastruktury obronnej, przygotowanie systemu kontrmobilności oraz zwiększenie odporności infrastrukturalnej na wschodniej flance NATO.

"To odpowiedź na zmieniające się środowisko bezpieczeństwa po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Tak wygląda sojusznicza współpraca w praktyce, która przekłada się na większą gotowość wojsk i wzmacnia potencjał obronny NATO" – napisał Sztab Generalny w komunikacie zamieszczonym w serwisie X.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że "sojusze są tyle warte, ile wspólnych działań". "Tarcza Wschód jest tego najlepszym przykładem. Polscy i niemieccy żołnierze ramię w ramię wzmacniają infrastrukturę obronną na granicy i zdolności odstraszania na wschodniej flance NATO" – napisał.

Zapowiedział, że "to dopiero początek". "Trwa rekonesans przed wsparciem wojsk francuskich, a we wrześniu rozpocznie się rekonesans z udziałem żołnierzy amerykańskich" – dodał.

Tarcza Wschód ma obronić nas przed Rosją

Tarcza Wschód to przygotowany w Ministerstwie Obrony Narodowej i Sztabie Generalnym program zakładający budowę różnego typu umocnień, przeszkód terenowych i infrastruktury wojskowej na granicach Polski z Rosją i Białorusią – łącznie na odcinku ok. 800 km. Ma powstać do 2028 r. i kosztować 10 mld zł.

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