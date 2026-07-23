Wiceminister rządu Tuska usunęła dyplom z Collegium Humanum. MBA zrobiła zdalnie

Jeszcze dwa lata temu przedstawiała się jako "Katarzyna Kęcka, PhD, MBA". Dziś używa już wyłącznie tytułu doktora.

"Dobre praktyki zarządcze w obszarze monitorowania kosztów szpitali"

Jak ustalił portal Zero.pl, Kęcka ukończyła studia Executive MBA na Collegium Humanum w 2022 r. Kierunek dotyczył zarządzania w ochronie zdrowia. Nauka rozpoczęła się w marcu 2021 r. i – ze względu na pandemię COVID-19 – odbywała się w trybie zdalnym. Pracę dyplomową pt. „Dobre praktyki zarządcze w obszarze monitorowania kosztów szpitali” przygotowała wspólnie z dwiema innymi osobami.

Resort potwierdza ukończenie studiów

Na pytania portalu Zero.pl nie odpowiedziała sama Katarzyna Kęcka. Dziennikarzy odesłano do biura komunikacji Ministerstwa Zdrowia. Resort przekazał, że: "Pani Minister Katarzyna Kęcka uczestniczyła we wszystkich zajęciach, które z uwagi na trwającą wówczas pandemię odbywały się w formie zdalnej. Po zalogowaniu się do systemu informatycznego uczelni pozostawała w stałym kontakcie z pozostałymi uczestnikami zajęć".

Ministerstwo dodało również: "Jedną z osób studiujących w tamtym czasie, które mogłyby potwierdzić udział pani minister Katarzyny Kęckiej w zajęciach był ówczesny wiceminister zdrowia Waldemar Kraska". Jednocześnie resort poinformował, że Kęcka rozpoczęła kolejne studia MBA – tym razem na Uczelni Łazarskiego. Jak przekazano: "Pani minister Katarzyna Kęcka systematycznie od wielu lat poszerza swoje kompetencje w zakresie zarządzania w systemie ochrony zdrowia. Studia na Uczelni Łazarskiego traktuje jako kolejny etap w rozwoju zawodowym i uzupełnienie dotychczas zdobytej wiedzy".

Collegium Humanum pod lupą prokuratury

Do tej pory Prokuratura Krajowa skierowała do sądów dwa akty oskarżenia w sprawie tak zwanej afery Collegium Humanum. Pierwszy, z listopada 2025 r., objął 29 osób, którym zarzucono 67 przestępstw, w tym korupcję, oszustwa, poświadczenie nieprawdy oraz pranie pieniędzy. Akt oskarżenia liczy 623 strony. Drugi akt oskarżenia, skierowany w marcu 2026 r., objął 26 osób i 78 przestępstw. Dotyczy m.in. korupcji, poświadczania nieprawdy w dokumentacji Collegium Humanum, oszustw oraz składania fałszywych zeznań.

Łącznie oba akty oskarżenia obejmują 55 osób i 145 przestępstw. Według najnowszych danych prokuratury w całym śledztwie przedstawiono 407 zarzutów wobec 84 podejrzanych, zastosowano 13 tymczasowych aresztowań, a wartość zabezpieczonego mienia przekracza 176 mln zł. Śledztwo nadal trwa.

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