Tusk szantażuje Hołownię? Zaskakująca deklaracja byłego premiera

Nie cichną głosy w sprawie planów prokuratury ws. wniosku o uchylenie immunitetu byłemu marszałkowi Sejmu, a jednocześnie byłemu liderowi Polski 2050 Szymonowi Hołowni.

Jasna deklaracja Morawieckiego ws. Hołowni. "Będę przeciw"

Sprawa dotyczy podejrzeń, że polityk mógł uzyskać dyplom uczelni bez faktycznego studiowania. Sam zainteresowany stanowczo temu zaprzecza. – Nigdy studiów na Collegium Humanum nie ukończyłem, nie płaciłem za nie i nigdy też nie brałem udziału w jakichkolwiek zajęciach – podkreśla od miesięcy Hołownia.

Co jeśli wniosek w tej sprawie ostatecznie trafi do Sejmu? Jasną deklarację złożył w tej sprawie na antenie Radia ZET Mateusz Morawiecki.

– Będę przeciw uchyleniu immunitetu, ponieważ uważam, że obecny premier próbuje szantażować byłego marszałka Szymona Hołownię hakami pewnie związanymi z Collegium Humanum – zadeklarował były premier.

Morawiecki poradził jednocześnie byłemu marszałkowi Sejmu, aby ten uwolnił się od tego szantażu.

Obawy w koalicji. "Tego moglibyśmy już nie przetrwać"

Jak pisaliśmy wczoraj, powołując się na doniesienia "Newsweeka", w koalicji rządzącej panuje pewna obawia przed głosowaniem ws. Hołowni. Posłowie koalicji zastanawiają się bowiem, czy pozbawienie byłego marszałka Sejmu immunitetu nie doprowadzi do kolejnego kryzysu w obozie rządzącym. – Tego moglibyśmy już nie przetrwać – przyznał cytowany przez tygodnik polityk Koalicji Obywatelskiej. – Nie wyobrażam sobie, żeby Polska 2050, a nawet pewnie kilka osób od Hennig­‑Kloski i z PSL nie bronili Hołowni. Odebranie własnymi rękami immunitetu własnemu marszałkowi Sejmu to jednak jest gruba historia – dodał.

Z tego właśnie względu, jak czytamy, w koalicji mają pojawiać się głosy, że Hołownia powinien zrzec się immunitetu i tym samym "ułatwić życie wszystkim".

Czytaj też:

Tego koalicja rządząca może już nie przetrwać. "Gruba historia"Czytaj też:

Prokuratura używana do walki z Polską 2050? "W każdej sytuacji pojawiają się przecieki"Czytaj też:

"Nie pójdziemy". Hołownia wyklucza start w wyborach z Tuskiem i Czarzastym