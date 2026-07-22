W Rosji zatrzymano kota, który przemycał narkotyki

Funkcjonariusze rosyjskiej służby więziennej przechwycili kota wykorzystywanego do przemytu narkotyków do kolonii karnej nr 17 w Niżnym Nowogrodzie w zachodniej Rosji.

Zwierzę miało na szyi dwie prowizoryczne materiałowe obroże, w których ukryto zakazane substancje.

Jak poinformowała Federalna Służba Wykonywania Kar (FSIN), strażnicy zauważyli kota jeszcze przed wejściem na teren zakładu karnego. Po schwytaniu zdjęto mu obroże, a wezwany na miejsce pies służbowy potwierdził obecność narkotyków.

Rosyjskie służby nie podały rodzaju ani ilości zabezpieczonych substancji, ani informacji o osobach odpowiedzialnych za próbę przemytu. Nie wiadomo również, do którego z osadzonych miały trafić narkotyki.

Rosja: Zatrzymano "kota-kuriera". Na szyi miał narkotyki

Agencja Reutera udostępniła nagranie, na którym widać biało-czarnego kota, któremu funkcjonariusze zdejmują obrożę z szyi.

FSIN przekazała, że po zakończeniu czynności strażnicy upewnili się, iż zwierzę nie odniosło obrażeń, po czym wypuścili je na wolność.

Wykorzystywanie czworonogów do przemytu kontrabandy do zakładów karnych należy do rzadkości, jednak podobne przypadki były wcześniej odnotowywane m.in. w Ameryce Łacińskiej i Azji.

Rosyjskie media określiły zatrzymane zwierzę mianem "kota-kuriera".

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