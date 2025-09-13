Półnagi mężczyzna wtargnął do kościoła. Zaatakował księdza i połamał krzyż

Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem. Półnagi mężczyzna ze słuchawkami na uszach przerwał mszę świętą w parafii pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku w Wielkopolsce. Zdemolował ołtarz, połamał krzyż, zaatakował księdza proboszcza i rzucił mikrofonem w kierunku wiernych. Wandal używał cały czas wulgaryzmów oraz krzyczał w bełkotliwy sposób do księdza i wiernych, aby opuścili świątynię. Wstrząsający incydent zarejestrowała kamera wewnątrz kościoła.

facebook

Na miejsce wezwano policję. Okazało się, że sprawca to 47-letni mieszkaniec Mieściska. Był nietrzeźwy, badanie alkomatem wykazało około 1,3 promila. Został doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu – poinformował lokalny serwis Poznaj Wągrowiec. Jak przekazano, wszelkie czynności procesowe z zatrzymanym, w tym postawienie zarzutów, będą mogły zostać przeprowadzone dopiero po jego wytrzeźwieniu. Policjanci z wydziału kryminalnego przyjęli zawiadomienie o przestępstwie od sprawującego liturgię proboszcza. Okoliczności sprawy są wyjaśniane.

Co drugi ksiądz w Polsce doświadczył agresji

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego przygotował raport, z którego wynika, że co drugi ksiądz w Polsce w ubiegłym roku doświadczył agresji. Ataki te przybierały najczęściej formę szyderstw, gróźb, wyzwisk oraz agresji w internecie. Nie brakowało jednak napaści fizycznych.

Agresja nie była jedynie personalna. Blisko 20 proc. księży wskazało również na ataki na obiekty sakralne, a ponad 15 proc. mówiło o zakłóceniach mszy św. i nabożeństw. Większość ankietowanych kapłanów zwróciło uwagę na to, że agresja nasiliła się w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Według badanych księży, główną przyczyną agresji na Kościół i kapłanów są media. Wśród powodów wskazywano także istnienie ideologicznych i politycznych konfliktów w polskim społeczeństwie.

Czytaj też:

Cejrowski: Dlaczego nikt nie bronił Bazyliki św. Piotra przed satanistami? Lisicki: Bo katolicy są słabi