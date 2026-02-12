Tysiące rodzin poszkodowanych przez rządowy program. Ministerstwo ma nowy pomysł

Wprowadza on możliwość zawieszenia dochodzenia nierozliczonych zaliczek od tych beneficjentów, którzy zostali poszkodowani przez nieuczciwe firmy. To odpowiedź na problemy najuboższych beneficjentów oszukanych przez nieuczciwych wykonawców w programie "Czyste Powietrze". Projekt ustawy trafi teraz do uzgodnień, opiniowania i konsultacji.

Pomoc dla poszkodowanych

Projekt ustawy umożliwia zawieszenie ściągania nierozliczonych zaliczek i wyłączenie odpowiedzialności za spłatę należności od tych beneficjentów, którzy zostali poszkodowani przez nieuczciwych wykonawców. Warunkiem skorzystania z przepisów jest złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub wszczęcie postępowania karnego z urzędu, podkreślono.

"To odpowiedź na problemy rodzin, które udzieliły w dobrej wierze pełnomocnictw firmom, które pobrały zaliczkę, ale nie zrealizowały inwestycji lub jej nie rozliczyły. Rząd pomoże dochodzić roszczeń od firm, wobec których toczy się postępowanie związane z nadużyciem finansowym" – czytamy w komunikacie.

Program "Czyste Powietrze" przed reformą w 2025 r. pozwalał na rozwój agresywnych technik sprzedażowych i nieuczciwych praktyk niektórych wykonawców, prowadzonych na szkodę beneficjentów. Uruchomiona w marcu 2025 r. nowa edycja programu "Czyste Powietrze" ograniczyła możliwości nadużyć i jest bezpieczna dla beneficjentów, wyjaśniono.

Na wniosek beneficjenta właściwy wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej będzie mógł zawiesić spłatę należności. Stanie się to w przypadku, gdy beneficjent, WFOŚiGW lub Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa związanego z realizacją umowy o dofinansowanie na szkodę tego beneficjenta przez wykonawcę, albo gdy postępowanie karne w tej sprawie zostało wszczęte z urzędu.

Poszkodowanych jest ponad 8000 rodzin

Po prawomocnym wyroku Sądu orzekającym winę wykonawcy beneficjent zostanie zwolniony z obowiązku zwrotu nierozliczonej zaliczki. Właściwy wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej będzie mógł złożyć do Sądu wniosek o nałożenie obowiązku naprawienia szkody przez nieuczciwego wykonawcę, a beneficjent będzie mógł upoważnić WFOŚiGW do dochodzenia od wykonawcy spłaty należności, wskazano w materiale.

Kwota nierozliczonych zaliczek, w tym tych nienależnie pobranych przez wykonawców, wynosi obecnie około 285 mln zł. Szacuje się, że problem może dotyczyć ponad 8000 rodzin.

MKiŚ planuje przedłożyć projekt ustawy Radzie Ministrów w marcu 2026 r. Celem jest możliwie szybkie przyjęcie projektu przez rząd.

Czytaj też:

Niemcy narzekają na "brudne powietrze z Polski". "Bild": Dociera aż do HamburgaCzytaj też:

Minister: SCT są wdrażane ideologicznie. Nie jestem ich zwolennikiem